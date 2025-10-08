Гомес не запросила на весілля подругу, яка пожертвувала їй нирку: Райса зробила заяву

Американська співачка Селена Гомес та продюсер Бенні Бланко 27 вересня урочисто відсвяткували своє весілля, але прихильники звернули увагу на одну деталь — акторка Франсія Райса на події не з'явилась. Колишня близька подруга зірки, яка віддала їй свою нирку, розповіла, чи дійсно між ними "пробігла чорна кішка".

Райса не була помічена у жодному репортажі з весілля Гомес та не фігурувала у списках гостей, опублікованих у мережі. Про це 1 жовтня повідомили у виданні Hola!, коментуючи підозри фанатів.

"Доки хтось із близьких до цих жінок не зробить офіційну заяву, питання про запрошення залишається без відповіді", — зазначили журналісти.

8 жовтня у фан-акаунті Гомес написали, що Райса нібито була запрошена, але не змогла прийти через наявність інших планів.

У Daily Mail 8 жовтня передали, що незадовго до події акторка дала інтерв'ю, прокоментувавши чутки навколо їхніх стосунків. Вона назвала "нісенітницею" повідомлення про те, що була ображена на співачку через її стиль життя після операції. Райса наголосила, що "ніколи нічого не говорила".

"Коли з'явилася чутка, що я розлютилася чи щось таке через те, що [Гомес] курила, я не знала про ці чутки. Ніхто не знає, що відбувається, і ні вона, ні я про це не говоримо. Можливо, одного дня ми це обговоримо", — зазначила вона.

Акторка сказала, що знає про заплановане весілля і щаслива за зірку, побажавши їй усього найкращого.

"І подивіться… у неї є життя, вона вже мільярдерка, і я вдячна, що змогла зробити це для неї", — підкреслила вона.

Райса не поділилась, чи підтримує спілкування з колись близькою їй подругою, але порадила тим, хто роздумує над донорством органів, не сприймати це як створення особливого зв'язку. Вона наголосила, що йдеться про порятунок життя, і в її випадку лікарі попереджали про це з самого початку. Акторка навела приклад, що задонативши долар, ніхто не відслідковує детально його подальшу долю.

"Це пожертва, і я рада, що змогла це зробити. Я вдячна, що жива і можу сказати, що врятувала життя", — додала вона.

Райса пожертвувала свою нирку у 2017 році. Згодом вона зізнавалась, що після операції, яка ледь не обернулася трагедією через розрив однієї з артерій у Гомес, обидві жінки впали у депресію. Донорка розповіла про попередження від медиків, що її реабілітація буде проходити важче, адже реципієнтка отримає те, чого потребує, а вона втратить те, чого не мала втрачати. І в акторки, і у співачки залишились шрами.

Фото Селени Гомес та Франсії Райси, зроблене в період операції Фото: instagram.com/selenagomez

Вже у 2022 році з'явились чутки, що між ними "пробігла чорна кішка". Зокрема, Гомес назвала єдиною своєю подругою в індустрії Тейлор Свіфт, а Райса написала коментар: "цікаво". Потім коментар був видалений, але співачка відповіла: "Вибач, що я не згадала всіх, кого знаю". У грудні 2022 року акторка запевняла, що вони останніми роками не такі близькі як були, але залишаються подругами.

"Ми ніколи насправді не сварилися. Нічого не сталося, і якщо ви запитаєте будь-кого з нас, ми не знаємо, що сталося, але нам був потрібен цей час наодинці", — сказала тоді вона.

У 2024 році Райса зізналась, що може довго не спілкуватись з Гомес, але їхня дружба триває. Вона поділилась, що була близькою зі співачкою, але не з її іншими друзями.

Нагадаємо, подруга і колега співачки Тейлор Свіфт була присутня на зірковому весіллі. Загалом, за даними ЗМІ, Селена Гомес та Бенні Бланко запросили приблизно 170 осіб, переважно це були близькі друзі та родичі. Святкування розтягнулося до самого ранку.

37-річний Бенджамін Левін, відомий під псевдонімом Бенні Бланко, перед весіллям зробив Гомес несподіваний подарунок. Він втілив мрію нареченої про випускний, на якому, як виявилося, співачка ніколи не була.