Селена Гомес і Бенні Бланко одружилися: як пройшло зіркове весілля (фото)

Голлівудська акторка і співачка Селена Гомес вийшла заміж за продюсера й автора пісень Бенні Бланко. Урочиста церемонія відбулася в Каліфорнії і зібрала зіркове коло друзів пари.

Серед гостей була і близька подруга нареченої — співачка Тейлор Свіфт. Перші знімки зі свята Селена опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Весілля відбулося в приватній атмосфері в Санта-Барбарі. За даними PageSix, на захід запросили близько 170 осіб, переважно близьких друзів і родичів. Однак серед гостей опинилися і знаменитості: Періс Гілтон, а також актори Стів Мартін і Мартін Шорт, колеги Гомес за серіалом "Усі вбивства в одному будинку". Вечірка тривала до самого ранку.

Образ нареченої викликав особливу увагу публіки. Селена вибрала елегантну сукню від Ralph Lauren з ручною вишивкою і доповнила її прикрасами Tiffany & Co. Її букет був складений з конвалій, а зачіска виконана в ретро-стилі. Бенні Бланко для весілля одягнув класичний смокінг від Ralph Lauren.

Фотографії з підписом "27.09.25" і двома білими сердечками зірка розмістила в соціальних мережах, підтвердивши тим самим важливу подію у своєму житті.

