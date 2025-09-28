Селена Гомес и Бенни Бланко поженились: как прошла звездная свадьба (фото)

Голливудская актриса и певица Селена Гомес вышла замуж за продюсера и автора песен Бенни Бланко. Торжественная церемония состоялась в Калифорнии и собрала звездный круг друзей пары.

Среди гостей была и близкая подруга невесты — певица Тейлор Свифт. Первые снимки с праздника Селена опубликовала на своей странице в Instagram.

Свадьба прошла в приватной атмосфере в Санта-Барбаре. По данным PageSix, на мероприятие пригласили около 170 человек, преимущественно близких друзей и родственников. Однако среди гостей оказались и знаменитости: Пэрис Хилтон, а также актеры Стив Мартин и Мартин Шорт, коллеги Гомес по сериалу "Все убийства в одном доме". Вечеринка продолжалась до самого утра.

Образ невесты вызвал особое внимание публики. Селена выбрала элегантное платье от Ralph Lauren с ручной вышивкой и дополнила его украшениями Tiffany & Co. Ее букет был составлен из ландышей, а прическа выполнена в ретро-стиле. Бенни Бланко для свадьбы надел классический смокинг от Ralph Lauren.

Фотографии с подписью "27.09.25" и двумя белыми сердечками звезда разместила в социальных сетях, подтвердив тем самым важное событие в своей жизни.

