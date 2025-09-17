61-летний Киану Ривз впервые женился: что известно о его жене (фото)
61-летний канадский актер Киану Ривз и 52-летняя художница Александра Грант тайно поженились во время поездки в Европу в начале этого лета. Пара официально вместе с 2019 года, а знакома с 2009.
Источники RadarOnline сообщают, что Грант стала для актера опорой и помогла ему исцелиться от трагедий его жизни. В свое время он потерял дочь и любимую женщину.
Свадьба Киану Ривза
Пара, которая впервые встретилась на вечеринке в 2009 году и вместе работала над книгой "Ода счастью", была давними партнерами, прежде чем публично подтвердить свой роман в 2019 году.
"Свадьба состоялась в Европе в начале этого лета, очень интимная и очень дискретная", — сказал один инсайдер.
"Они говорили об этом годами, но в конце концов захотели чего-то, что было бы только для них. Киану и Александра ценят свою конфиденциальность, поэтому сохранение этого в тайне им идеально подходит", — добавил источник.
Ривз, чья голливудская карьера охватывает четыре десятилетия, наиболее известен благодаря франшизам "Джон Уик" и "Матрица", тогда как Грант получила себе репутацию признанной художницы и писательницы.
Стала опорой для Ривза
Инсайдеры, близкие к паре, говорят, что Грант обеспечила стабильность, которая была нужна Ривзу после лет горя.
В 1999 году его давняя партнерша Дженнифер Сайм родила их мертвую дочь Аву. Вскоре после этого пара рассталась, а через два года Сайм погибла в автомобильной аварии в возрасте 28 лет.
"Александра — огромный источник поддержки для него", — сказал другой инсайдер.
После всего, что пережил актер, она приносит ему спокойствие. Все друзья замечают, что он больше смеется, более расслаблен. Она "действительно его опора".
Пара также давно поддерживает работу друг друга. Ривз спрашивает мнение Грант о сценариях и часто ездит с ней на выставки, говорят источники.
Друзья описывают жену актера как искреннего человека, который не интересуется "голливудскими играми".
"Ей неинтересно гнаться за славой. Александра искренняя и приземленная, и она подталкивала Киану расширять свои творческие горизонты. Именно она поощрила его попробовать себя в театре, что стало для него большим шагом", — рассказал инсайдер.
