61-летний Киану Ривз впервые женился: что известно о его жене (фото)

61-летний канадский актер Киану Ривз и 52-летняя художница Александра Грант тайно поженились во время поездки в Европу в начале этого лета. Пара официально вместе с 2019 года, а знакома с 2009.

Источники RadarOnline сообщают, что Грант стала для актера опорой и помогла ему исцелиться от трагедий его жизни. В свое время он потерял дочь и любимую женщину.

Свадьба Киану Ривза

Пара, которая впервые встретилась на вечеринке в 2009 году и вместе работала над книгой "Ода счастью", была давними партнерами, прежде чем публично подтвердить свой роман в 2019 году.

"Свадьба состоялась в Европе в начале этого лета, очень интимная и очень дискретная", — сказал один инсайдер.

"Они говорили об этом годами, но в конце концов захотели чего-то, что было бы только для них. Киану и Александра ценят свою конфиденциальность, поэтому сохранение этого в тайне им идеально подходит", — добавил источник.

Ривз, чья голливудская карьера охватывает четыре десятилетия, наиболее известен благодаря франшизам "Джон Уик" и "Матрица", тогда как Грант получила себе репутацию признанной художницы и писательницы.

Киану Ривз и Александра Грант Фото: Getty Images

Стала опорой для Ривза

Инсайдеры, близкие к паре, говорят, что Грант обеспечила стабильность, которая была нужна Ривзу после лет горя.

В 1999 году его давняя партнерша Дженнифер Сайм родила их мертвую дочь Аву. Вскоре после этого пара рассталась, а через два года Сайм погибла в автомобильной аварии в возрасте 28 лет.

"Александра — огромный источник поддержки для него", — сказал другой инсайдер.

После всего, что пережил актер, она приносит ему спокойствие. Все друзья замечают, что он больше смеется, более расслаблен. Она "действительно его опора".

Киану Ривз и Александра Грант Фото: Getty Images

Пара также давно поддерживает работу друг друга. Ривз спрашивает мнение Грант о сценариях и часто ездит с ней на выставки, говорят источники.

Друзья описывают жену актера как искреннего человека, который не интересуется "голливудскими играми".

"Ей неинтересно гнаться за славой. Александра искренняя и приземленная, и она подталкивала Киану расширять свои творческие горизонты. Именно она поощрила его попробовать себя в театре, что стало для него большим шагом", — рассказал инсайдер.

