61-річний Кіану Рівз вперше одружився: що відомо про його дружину (фото)

61-річний канадський актор Кіану Рівз та 52-річна художниця Олександра Грант таємно одружилися під час поїздки до Європи на початку цього літа. Пара офіційно разом з 2019 року, а знайома з 2009.

Джерела RadarOnline повідомляють, що Грант стала для актора опорою та допомогла йому зцілитися від трагедій його життя. Свого часу він втратив доньку та кохану людину.

Весілля Кіану Рівза

Пара, яка вперше зустрілася на вечірці у 2009 році та разом працювала над книгою "Ода щастю", була давніми партнерами, перш ніж публічно підтвердити свій роман у 2019 році.

"Весілля відбулося в Європі на початку цього літа, дуже інтимне та дуже дискретне", — сказав один інсайдер.

"Вони говорили про це роками, але зрештою захотіли чогось, що було б тільки для них. Кіану та Олександра цінують свою конфіденційність, тому збереження цього в таємниці їм ідеально підходить", — додало джерело.

Рівз, чия голлівудська кар'єра охоплює чотири десятиліття, найбільш відомий завдяки франшизам "Джон Вік" та "Матриця", тоді як Грант здобула собі репутацію визнаної художниці та письменниці.

Кіану Рівз та Олександра Грант Фото: Getty Images

Стала опорою для Рівза

Інсайдери, близькі до пари, кажуть, що Грант забезпечила стабільність, яка була потрібна Рівзу після років горя.

У 1999 році його давня партнерка Дженніфер Сайм народила їхню мертву доньку Аву. Невдовзі після цього пара розлучилася, а через два роки Сайм загинула в автомобільній аварії у віці 28 років.

"Олександра — величезне джерело підтримки для нього", — сказав інший інсайдер.

Після всього, що пережив актор, вона приносить йому спокій. Усі друзі помічають, що він більше сміється, більш розслаблений. Вона "справді його опора".

Кіану Рівз та Олександра Грант Фото: Getty Images

Пара також давно підтримує роботу одне одного. Рівз запитує думку Грант щодо сценаріїв і часто їздить з нею на виставки, кажуть джерела.

Друзі описують дружину актора як щиру людину, яка не цікавиться "голлівудськими іграми".

"Їй нецікаво гнатися за славою. Олександра щира та приземлена, і вона підштовхувала Кіану розширювати свої творчі горизонти. Саме вона заохотила його спробувати себе в театрі, що стало для нього великим кроком", — розповів інсайдер.

