Непідробні почуття: Кіану Рівза застали на побаченні з коханою жінкою (фото)

60-річний голлівудський актор Кіану Рівз, який зараз перебуває в Лондоні, був застуканий папараці під час побачення зі своєю дівчиною, 52-річною художницею Олександрою Грант.

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Про це пише Daily Mail.

Закохана пара не приховувала своїх почуттів, сидячи за столиком у ресторані Scott's. Кіану дивився на Александру з ніжністю, уважно слухаючи її, і періодично брав її за руку.

На столах перед ними стояли устриці та салат. Кіану пив біле вино, а в руках Грант був, найімовірніше, коктейль "Кривава Мері" з томатним соком.

Під час побачення до закоханих підійшов шанувальник, який потиснув зірці руку.

Грант і Рівз познайомилися на званій вечері 2009 року, а уперше співпрацювали 2011 року над книжкою Кіану "Ода щастю", яку Олександра проілюструвала. У 2016 році вийшла книга Рівза "Тіні" з малюнками цієї ж художниці.

Про свій роман закохані оголосили публічно, вийшовши разом на червону доріжку 2019 року. Відтоді вони відвідали безліч публічних заходів, включно з нещодавньою прем'єрою фільму "Сонік 3".

Під час прем'єри актора запитали, чи вважає він цю подію прикладом "побачення" для нього та Олександри.

"Думаю, так і є! Так, ми причепурилися, і це було дуже хвилююче, і просто трохи нервово в машині, але коли ми вийшли, це було просто як — я не знаю, це просто дійсно особливо — бути поруч", — відповів він.

Кіану та Александра на прем'єрі фільму "Сонік 3"

У 2023 році Кіану пролив світло на свій роман з Александрою. Коли його попросили назвати його "останній момент блаженства", він відповів People:

"Кілька днів тому з моєю коханою. Ми були в ліжку. Ми були пов'язані. Ми посміхалися, сміялися і хихикали. Почувалися чудово. Було просто дуже приємно бути разом".

Загалом же вони намагаються оберігати свої стосунки від зайвої уваги публіки.

Стосунки з Александрою — перші серйозні для Кіану після його роману з Дженніфер Сайм, яка загинула в автокатастрофі 2001 року менш ніж через чотири місяці після народження мертвої дитини від Рівза.

Раніше Фокус писав, що годинник Rolex, вкрадений з будинку Кіану Рівза в Лос-Анджелесі, знайшли в Чилі.