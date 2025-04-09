Неподдельные чувства: Киану Ривза застали на свидании с любимой женщиной (фото)

60-летний голливудский актер Киану Ривз, который сейчас находится в Лондоне, был застукан папарацци во время свидания со своей девушкой, 52-летней художницей Александрой Грант.

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Об этом пишет Daily Mail.

Влюбленная пара не скрывала своих чувств, сидя за столиком в ресторане Scott's. Киану смотрел на Александру с нежностью, внимательно слушая ее, и периодически брал ее за руку.

На столах перед ними стояли устрицы и салат. Киану пил белое вино, а в руках Грант был, скорее всего, коктейль "Кровавая Мэри" с томатным соком.

Во время свидания к влюбленным подошел поклонник, который пожал звезде руку.

Грант и Ривз познакомились на званом ужине в 2009 году, а впервые сотрудничали в 2011 году над книгой Киану "Ода счастью", которую Александра проиллюстрировала. В 2016 году вышла книга Ривза "Тени" с рисунками этой же художницы.

О своем романе влюбленные объявили публично, выйдя вместе на красную дорожку в 2019 году. С тех пор они посетили множество публичных мероприятий, включая недавнюю премьеру фильма "Соник 3".

Во время премьеры актера спросили, считает ли он это событие примером "свидания" для него и Александры.

"Думаю, так и есть! Да, мы принарядились, и это было очень волнительно, и просто немного нервно в машине, но когда мы вышли, это было просто как — я не знаю, это просто действительно особенно — быть рядом", – ответил он.

Киану и Александра на премьере фильма "Соник 3"

В 2023 году Киану пролил свет на свой роман с Александрой. Когда его попросили назвать его "последний момент блаженства", он ответил People:

"Пару дней назад с моей любимой. Мы были в постели. Мы были связаны. Мы улыбались, смеялись и хихикали. Чувствовали себя прекрасно. Было просто очень приятно быть вместе".

В целом же они стараются оберегать свои отношения от излишнего внимания публики.

Отношения с Александрой – первые серьезные для Киану после его романа с Дженнифер Сайм, которая погибла в автокатастрофе в 2001 году менее чем через четыре месяца после рождения мертвого ребенка от Ривза.

Ранее Фокус писал, что часы Rolex, украденные из дома Киану Ривза в Лос-Анджелесе, нашли в Чили.