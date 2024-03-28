Смех и поцелуи: Киану Ривз и Александра Грант не скрывали чувств при встрече (видео)

Александра проведала возлюбленного на съемочной площадке. пара весело провела время, что попало на камеры папарацци.

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59-летний американский актер Киану Ривз – не из тех, кто выставляет напоказ свою личную жизнь, чтобы собрать больше лайков. Однако его поклонники знают, что уже несколько лет он счастлив в отношениях с 54-летней художницей Александрой Грант. У пары все отлично, подтверждением чего стали кадры, опубликованные Daily Mail.

Александра приехала к возлюбленному на съемочную площадку его нового фильма "Удача" в Лос-Анджелесе. Пару заметили возле трейлера актера.

Киану смотрел в телефон, а Александра чему-то активно радовалась и даже подпрыгивала от восторга. Затем они поцеловались.

Художница выглядела стильно в черных джинсах скинни, черной безрукавке и такого же цвета худи. На Киану была теплая толстовка поверх белой футболки и джинсы.

Александра и Киану впервые познакомились на званом обеде в 2009 году и вместе работали над двумя книгами по искусству, прежде чем в 2019 году официально вышли на красную дорожку как пара.

О своем романе с Грант Ривз впервые рассказал в марте прошлого года. Когда его попросили назвать "последний момент блаженства", он сказал: "Пару дней назад с моей любимой. Мы были в постели. Мы были связаны. Мы улыбались, смеялись и хихикали. Чувствовали себя великолепно. Было очень приятно быть вместе".

Грант не раз подвергалась нападкам хейтеров за то, что не красит свои седые волосы и вообще не соответствует статусу своего бойфренда. Однако ни она, ни Киану на эту критику не обращают никакого внимания.

Александра – его первая серьезная любовь после Дженнифер Сайм, которая погибла в автокатастрофе в 2001 году менее чем через четыре месяца после того, как родила мертвого ребенка от Киану. Они начали встречаться в 1998 году, а в 1999 году Сайм забеременела их дочерью Авой. Девочка появилась на свет мертвой в восемь месяцев после того, как Сайм въехала на своем Jeep Grand Cherokee в ряд припаркованных автомобилей в Лос-Анджелесе. Женщина скончалась мгновенно. На тот момент ей было всего 28 лет.

Ранее Фокус писал, что ради съемок в кино Киану сделал короткую стрижку.