Киану Ривз трогательно поцеловал свою возлюбленную на красной дорожке (фото)

Киану не слишком откровенен, когда дело касается его личной жизни, однако на этом мероприятии сделал исключение.

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58-летний канадский актер и режисер Киану Ривз появился на публике со своей 50-летней возлюбленной, американской художницей Александрой Грант. Пара посетила гала-концерт в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе, где на красной дорожке перед фотографами трогательно поцеловались. Об этом пишет PageSix.

Киану и Александра стараются держать свои отношения в тайне, но, видимо, сделали исключение и продемонстрировали нежное отношение друг к другу. Для снимков они широко улыбались, держались за руки и целовались.

Звезда "Джона Уика" был в классический черном костюме, коричневых ботинках и полосатом галстуке. Свои волосы он традиционно оставил взлохмаченными. Между тем, Грант была одета в шикарное красное платье с цветочным принтом, украшенное большим цветком на шее и оборками по подолу.

Напомним, Киану Ривз никогда не был женат и пережил много трагедий в своей личной жизни. Его невеста Дженнифер Сайм погибла в автокатастрофе в 2001 году, а до этого их дочь родилась мертвой. Киану никогда не афишировал свои романы и был известен как самый одинокий актер Голливуда. Александра и Киану впервые встретились на званом ужине в 2009 году и совместно работали над двумя артбуками, прежде чем вместе выйти на красную дорожку в 2019 году.

Также Фокус писал, что недавно Киану Ривз поделился с журналом People своими эмоциями и впечатлениями от жизни. И внезапно упомянул о своем романе с художницей Александрой Грант.