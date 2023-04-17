Кіану Рівз зворушливо поцілував свою кохану на червоній доріжці (фото)

Кіану не надто відвертий, коли справа стосується його особистого життя, проте на цьому заході зробив виняток.

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58-річний канадський актор і режиссер Кіану Рівз з'явився на публіці зі своєю 50-річною коханою, американською художницею Олександрою Грант. Пара відвідала гала-концерт у Музеї сучасного мистецтва у Лос-Анджелесі, де на червоній доріжці перед фотографами зворушливо поцілувалися. Про це пише PageSix.

Кіану та Олександра намагаються тримати свої стосунки в таємниці, але, мабуть, зробили виняток та продемонстрували ніжне ставлення один до одного. Вони широко посміхалися, трималися за руки і цілувалися.

Зірка "Джона Уіка" був у класичному чорному костюмі, коричневих черевиках та смугастій краватці. Своє волосся він традиційно залишив скуйовдженим. Тим часом, Грант була одягнена в шикарну червону сукню з квітковим принтом, прикрашену великою квіткою на шиї та воланами по подолу.

Нагадаємо, Кіану Рівз ніколи не був одружений і пережив багато трагедій у своєму особистому житті. Його наречена Дженніфер Сайм загинула в автокатастрофі 2001 року, а до цього їхня дочка народилася мертвою. Кіану ніколи не афішував свої романи і був відомий як самотній актор Голлівуду. Олександра та Кіану вперше зустрілися на званій вечері у 2009 році та спільно працювали над двома артбуками, перш ніж разом вийти на червону доріжку у 2019 році.

Також Фокус писав, що нещодавно Кіану Рівз поділився з журналом People своїми емоціями та враженнями від життя. І раптом згадав про свій роман із художницею Олександрою Грант.