"Моя кохана". Кіану Рівз розповів про свій роман із Олександрою Грант

Кіану сказав, що його останній блаженний момент був у ліжку з нею, коли вони жартували та сміялися

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Знаменитий актор Кіану Рівз, який зіграв головну роль у новому фільмі "Джон Вік 4", поділився з журналом People своїми емоціями та враженнями від життя. І раптово згадав про свій роман із художницею Олександрою Грант, з якою він зустрічається з 2019 року.

58-річний Кіану не надто відвертий, коли справа стосується його особистого життя, тож його згадка про Олександру стала несподіванкою.

49-річна Олександра — художниця та скульпторка, яка співпрацювала з Кіану за кількома творчими проєктами. Вона стала першою офіційною дівчиною актора за багато років.

Олександра та Кіану вперше зустрілися на званій вечері у 2009 році та спільно працювали над двома артбуками, перш ніж разом вийти на червону доріжку в 2019 році.

Однак у минулі роки вони, як правило, охороняли своє приватне життя та рідко обговорювали подробиці своїх стосунків на публіці.

Кіану Рівз та Олександра Грант Фото: Getty Images

Але коли журналіст попросив його розповісти про останню пережиту "мить блаженства", Кіану сказав: "Пару днів тому з моєю коханою. Ми були в ліжку. Ми були разом. Ми посміхалися та сміялися. Почувалися чудово. Просто було дуже приємно бути разом".

Актор також поділився своїми думками про сни, танці, ігри та подорожі.

Кіану зізнався, що іноді його мучать кошмари, надто жахливі, щоб про них розповідати. Але йому подобається "літати уві сні".

Він розповів, що востаннє танцював торік і що іноді йому потрібно вмовляти себе вийти на танцпол.

"Іноді справа в пісні, а іноді — в людині. Я просто йду за почуттями", — пояснив він.

Кіану також розповів, що остання гра, в яку він грав, були шахи.

"Я грав у шахи. Це змагальна гра. Я не думаю, що ви підходите до дошки і говорите: "Сподіваюся, я програю". Якщо ви не знаєте, як грати, я можу назвати себе майстром. Але якщо ви дійсно хороші, то я просто жахливий", — пожартував він.

Рівз зізнався, що нещодавно милувався сходом сонця в Кіото, коли страждав від джетлагу.

"Це завжди круто. Потрібно просто зупинитися і запитати: "Хіба це не чудово, що ми опинилися тут, на цьому світі?" — сказав він..

Нагадаємо, зірка "Джона Віка" ніколи не був одружений і пережив багато трагедій у своєму особистому житті. Його наречена Дженніфер Сайм загинула в автокатастрофі у 2001 році, а раніше їхня дочка народилася мертвою. Кіану ніколи не афішував свої романи та був відомий як найсамотніший актор Голлівуду. Але тепер він знайшов своє щастя з Олександрою Грант, яка за типажем нагадує його матір Патрісію Бонд.

Вони вперше з'явилися разом на червоній доріжці у листопаді 2019 року на гала-вечорі у лос-анджелеському музеї LACMA.

Вони також працювали над книгою "Ода щастю", яка містить вірші Кіану та ілюстрації Олександри.

У недавній бесіді з фанатами Кіану Рівз чесно розповів про те, що бачив примару в дитинстві та розповів про улюблений коктейль. Щоправда, він не дізнався його назву.