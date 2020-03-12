Девушка Киану Ривза: Александра Грант рассказала о романе с известным актером

Художница дала откровенное интервью британскому Vogue

Долгое время актер Киану Ривз появлялся на красных дорожках совсем один, иногда с матерью, и тщательно скрывал любые подробности о своей личной жизни. Однако в ноябре прошлого года 55-летний "грустный Киану" появился на публике с девушкой. 46-летней художницей Александрой Грант. И она наконец дала интервью Vogue, в котором прояснила некоторые детали своих отношений с актером.

Александру критиковали за неголливудский вид. Она не красит седые волосы, не скрывает свой возраст и никак не «улучшает» свою внешность в угоду неким "стандартам красоты". И относится с иронией к критике.

"У меня седые волосы и рост 1 метр 84 сантиметра. Так что, если говорить о соответствии каким-то идеалам и эталонам… Если бы я хотела выглядеть как Ким Кардашьян, мне бы пришлось укоротить себе ноги", - сказала Александра.

И призналась, что после их совместного с Киану выхода в свет ей позвонили буквально все знакомые, жаждущие подробностей.

Однако о свадьбе она и сейчас готова говорить только за бокалом вина и в менее формальной обстановке. Грант семь раз была подружкой невесты и один раз – шафером.

"Любовь на всех уровнях очень важна для меня. Не верю, что изоляция — правильный путь. Бывают периоды уединения, которые нужны мне как художнику, но при этом я очень ценю пребывание в отношениях", - ответила Грант.

Она и Киану вместе управляют делами издательства X Artists' Books. В 2011 году они выпустили свою первую книгу "Ода счастью" (Ode to Happiness), ироничное руководство по выходу из депрессии, в котором текст Ривза проиллюстрирован рисунками Грант.

Книга была моим сюрпризом для Киану, задумывалась как личный подарок. Все наши друзья, сидевшие в комнате, захихикали, когда я подарила ему экземпляр. Они сказали: "Пожалуйста, опубликуйте это!". Так мы попали в издательский бизнес,— рассказала Александра в интервью.



А когда речь снова зашла о ее внешности, то заявила, что «искренне верит в личный выбор. "У каждого из нас свои способы чувствовать себя увереннее. Больше должно быть и представлений о красоте, ведь на нашей планете миллиарды людей", - сказала она.

Как ранее писал Фокус:

Александра Грант навестила актера на съемках "Матрица 4", которые проходят в Сан-Франциско. Журналисты сфотографировали пару вечером на выходе из своего отеля. Отмечается, что Киану и Александра направлялись на ночные съемки продолжения культового блокбастера.