Киану Ривз и Александра Грант появились вместе на съемочной площадке "Матрицы 4 "

О том, что пара встречается стало известно только в ноябре 2019 года

46-летняя возлюбленная Киану Ривза Александра Грант навестила актера на съемках "Матрица 4", которые проходят в Сан-Франциско. Об этом сообщает Justjared.

Журналисты сфотографировали пару вечером на выходе из своего отеля. Отмечается, что Киану и Александра направлялись на ночные съемки продолжения культового блокбастера.

Впервые об их отношениях стало известно, когда звезды появились вместе на гала-вечере Art + Film в ноябре 2019 года. Позже стало известно, что Ривз и Грант встречаются уже несколько лет и все это время предпочитали не афишировать свои отношения.

"Они вместе уже очень давно. Помню, как несколько лет назад Александра сказала мне: "Киану Ривз — мой парень". Она ходила с ним на многие мероприятия, просто внезапно все узнали, что он встречается с ней", - рассказывает про личную жизнь звезд инстайдер.

Напомним, что премьера новой части Матрицы запланирована на 20 мая 2021 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В сети появились первые кадры со съемочной площадки фильма "Матрица 4". Исполнители главных ролей Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вместе с дублерами снимали сцены на мотоцикле ночью.