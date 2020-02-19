В сети появились первые кадры со съемок продолжения "Матрицы"

Премьера четвертой части культового фильма запланирована на 20 мая 2021 года

В сети появились первые кадры со съемочной площадки фильма "Матрица 4". Исполнители главных ролей Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вместе с дублерами снимали сцены на мотоцикле ночью. Об этом сообщает Digitalspy.

Съемки проходили в прошедшее воскресенье Сан-Франциско. Также некоторые сцены будут сняты в Германии.

Известно, что в продолжении культового фильма главным героям придется противостоять компьютерной программе "Матрица", установившей контроль над миром. Все остальные детали проекта держаться создателями в секрете.

Над сценарием картины работали Лана Вачовски, Александр Хемон и Дэвид Митчелл.

"Многие идеи, которые мы с разрабатывали 20 лет назад, сейчас стали еще более актуальны. Я очень рада, что эти персонажи вернулись в мою жизнь, и благодарна за возможность поработать с моими великолепными друзьями", - сказала режиссер фильма Лана Вачовски.

Премьера новой части Матрицы запланирована на 20 мая 2021 года.

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