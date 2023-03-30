"Моя любимая". Киану Ривз рассказал о своем романе с Александрой Грант

Киану сказал, что его последний блаженный момент был в постели с ней, когда они шутили и смеялись

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Знаменитый актер Киану Ривз, который сыграл главную роль в новом фильме "Джон Уик 4", поделился с журналом People своими эмоциями и впечатлениями от жизни. И внезапно упомянул о своем романе с художницей Александрой Грант, с которой он встречается с 2019 года.

58-летний Киану не слишком откровенен, когда дело касается его личной жизни, так что его упоминание об Александре стало неожиданностью.

49-летняя Александра — художница и скульптор, которая сотрудничала с Киану по нескольким творческим проектам. Она стала первой официальной девушкой актера за много лет.

Александра и Киану впервые встретились на званом ужине в 2009 году и совместно работали над двумя артбуками, прежде чем вместе выйти на красную дорожку в 2019 году.

Однако в прошедшие годы они, как правило, охраняли свою частную жизнь и редко обсуждали подробности своих отношений на публике.

Киану Ривз и Александра Грант Фото: Getty Images

Но когда журналист попросил его рассказать о последнем пережитом "миге блаженства", Киану сказал: "Пару дней назад с моей любимой. Мы были в постели. Мы были вместе. Мы улыбались, смеялись и хихикали. Чувствовали себя великолепно. Просто было очень приятно быть вместе".

Актер также поделился своими мыслями о снах, танцах, играх и путешествиях.

Киану признался, что иногда его мучают кошмары, слишком ужасные, чтобы о них рассказывать. Но ему нравится "летать во сне".

Он рассказал, что последний раз танцевал в прошлом году и что иногда ему нужно уговаривать себя выйти на танцпол.

"Иногда дело в песне, а иногда — в человеке. Я просто иду на поводу у чувств", — объяснил он.

Киану также рассказал, что последняя игра, в которую он играл, были шахматы.

"Я играл в шахматы. Это соревновательная игра. Я не думаю, что вы подходите к доске и говорите: "Надеюсь, я проиграю". Если вы не знаете, как играть, я могу назвать себя мастером. Но если вы действительно хороши, то я просто ужасен", — пошутил он.

Ривз признался, что недавно любовался восходом солнца в Киото, когда страдал от джетлага.

"Это всегда круто. Нужно просто остановиться и спросить: "Разве это не чудесно, что мы оказались здесь, на этом свете?" — сказал он.

Напомним, звезда "Джона Уика" никогда не был женат и пережил много трагедий в своей личной жизни. Его невеста Дженнифер Сайм погибла в автокатастрофе в 2001 году, а до этого их дочь родилась мертвой. Киану никогда не афишировал свои романы и был известен как самый одинокий актер Голливуда. Но теперь он нашел свое счастье с Александрой Грант, которая по типажу напоминает его мать Патрисию Бонд.

Они впервые появились вместе на красной дорожке в ноябре 2019 года на гала-вечере в лос-анджелесском музее LACMA.

Они также работали над книгой "Ода счастью", которая содержит стихи Киану и иллюстрации Александры.

В недавней беседе с фанатами Киану Ривз честно рассказал о том, что видел призрака в детстве и рассказал о любимом коктейле. Правда, он не узнал его названия.