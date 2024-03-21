Киану Ривз кардинально изменил прическу (фото)

За время съемок в "Джоне Уике" Киану ни разу не образел волосы. Теперь же он решил изменить имидж.

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59-летний американский актер и музыкант Киану Ривз решил наконец изменить свою прическу и остригся коротко, пишет People. С новой стрижкой он уже появился на концерте своей группы "Dogstar" и на съемках черной комедии "Исход" в Лос-Анджелесе.

Он раньше часто экспериментировал с разными прическами, нося то длинные, то короткие волосы. Однако за время съемок в "Джоне Уике" Киану ни разу не стриг волосы, и все привыкли видеть его с длинными локонами.

Теперь же его прическа соответствует ролям, которые он играет в фильмах "Исход" и "Удача". Режиссером первого является Джона Хилл, а в главной роли снялась Кэмерон Диас, которая возвращается в профессию после 10-летнего перерыва.

25 января этого Ривз был замечен на съемочной площадке с костылями и пакетом со льдом на левом колене. В то время было неясно, были ли медицинские средства частью его роли или фактическим лечением травмы, полученной в процессе работы. Однако через несколько дней актера видели абсолютно здоровым.

Последним вышедшим фильмом с участием Ривза стал "Джон Уик: Глава 4", который собрал в прокате более $400 миллионов.

Ранее Фокус писал, что в Лас-Вегасе откроется туристический аттракцион "Джон Уик", предлагающий интерактивный опыт наемных убийц.