В Лас-Вегасе откроется туристический аттракцион "Джон Уик", предлагающий интерактивный опыт наемных убийц

Поклонники Джона Уика, которого сыграл Киану Ривз, смогут "прожить фантазию, действие и опасность". Открытие аттракциона обещают позже в этом году.

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В Лас-Вегасе откроют интерактивный аттракцион, посвященный франшизе фильмов о наемном убийце Джоне Уике. Роль Джона исполнил Киану Ривз, а снял фильмы режиссер Чад Стахельски. Он же и занимался созданием аттракциона. Об этом пишет Daily Mail.

По данным таблоидов, The John Wick Experience воссоздает отель "Континенталь" – райское убежище для фантастического преступного мира на территории площадью 12 тысяч квадратных футов, а также тематический бар и розничный магазин.

Трейлер фильма "Джон Уик"

Поклонников проведут по вечеринке, им будут поручены конкретные миссии, им доверят секреты, вовлекут в культуру и пригласят в частные зоны во время приключений с высокими ставками вместе с актерами в форме иммерсивного театра.

"Опыт Джона Уика" был создан директором франшизы Чадом Стахельски, который сотрудничал с Egan Productions (той же компанией, которая создала квест-комнаты на тему "Пилы", "Ведьмы из Блэр" и "Голодных игр").

Киану Ривз снялся в первых четырех фильмах о Джоне Уике, охватывающих 2014–2023 годы, которые собрали в мировом прокате 1 миллиард долларов, причем каждый из них был масштабней предыдущего и получал лучшие отзывы.

В следующий раз 59-летний Ривз появится в роли Уика в фильме Лена Уайзмана "Балерина", который выйдет в кинотеатрах США и Великобритании 7 июня.

В этой новой картине главную роль исполнит Ана де Армас: ее героиня, мстительная танцовщица Руни уже появлялась в третьем фильме о Уике и ее играла Юнити Фелан.

Джон Уик в отеле "Континенталь" Фото: Lionsgate Television

Также 22 сентября 2023 года на платформе Prime Video вышел мини-сериал "Континенталь". В приквеле рассказывалась история легендарного отеля и молодого Уинстона Скотта в антураже преступного мира Нью-Йорка 1975 года.

Говоря о Lionsgate, Киану в настоящее время усердно работает над ролью таинственного персонажа с крыльями ангела на съемках полнометражного режиссерского дебюта Азиза Ансари "Удача". Детали сюжета фильма, включая имена персонажей, пока держатся в секрете.