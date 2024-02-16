У Лас-Вегасі відкриється туристичний атракціон "Джон Вік", що пропонує інтерактивний досвід найманих убивць

Шанувальники Джона Віка, якого зіграв Кіану Рівз, зможуть "прожити фантазію, дію і небезпеку". Відкриття атракціону обіцяють пізніше цього року.

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У Лас-Вегасі відкриють інтерактивний атракціон, присвячений франшизі фільмів про найманого вбивцю Джона Віка. Роль Джона виконав Кіану Рівз, а зняв фільми режисер Чад Стахельскі. Він же і займався створенням атракціону. Про це пише Daily Mail.

За даними таблоїдів, The John Wick Experience відтворює готель "Континенталь" — райський притулок для фантастичного злочинного світу на території площею 12 тисяч квадратних футів, а також тематичний бар і роздрібний магазин.

Трейлер фільму "Джон Вік"

Шанувальників проведуть по вечірці, їм доручать конкретні місії, їм довірять секрети, залучать до культури і запросять у приватні зони під час пригод з високими ставками разом з акторами у формі імерсивного театру.

"Досвід Джона Віка" був створений директором франшизи Чадом Стахельскі, який співпрацював з Egan Productions (тією ж компанією, яка створила квест-кімнати на тему "Пили", "Відьми з Блер" і "Голодних ігор").

Кіану Рівз знявся в перших чотирьох фільмах про Джона Віка, що охоплюють 2014-2023 роки, які зібрали у світовому прокаті 1 мільярд доларів, причому кожен із них був масштабнішим за попередній і отримував найкращі відгуки.

Наступного разу 59-річний Рівз з'явиться в ролі Віка у фільмі Лєна Вайзмана "Балерина", який вийде в кінотеатрах США і Великої Британії 7 червня.

У цій новій картині головну роль виконає Ана де Армас: її героїня, мстива танцівниця Руні, вже з'являлася в третьому фільмі про Віка і її грала Юніті Фелан.

Джон Вік у готелі "Континенталь" Фото: Lionsgate Television

Також 22 вересня 2023 року на платформі Prime Video вийшов мінісеріал "Континенталь". У приквелі розповідалася історія легендарного готелю і молодого Вінстона Скотта в антуражі злочинного світу Нью-Йорка 1975 року.

Говорячи про Lionsgate, Кіану нині старанно працює над роллю таємничого персонажа з крилами ангела на зйомках повнометражного режисерського дебюту Азіза Ансарі "Удача". Деталі сюжету фільму, включно з іменами персонажів, поки тримають у таємниці.