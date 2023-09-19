Творці фільму "Джон Вік" думають, як оживити загиблого героя Кіану Рівза

За словами продюсера Безіла Іваніка, за дев'ять років на знімальному майданчику виникла справжня дружба між ним, режисером і виконавцем головної ролі. Тільки заради того, щоб знову зустрітися і попрацювати, вони залишили для Віка 10% шансів вижити.

Related video

Після комерційного успіху четвертої частини франшизи "Джон Вік", яка зібрала $187,1 мільйона у США і $426,5 мільйона в усьому світі за заявленого бюджету в $100 мільйонів, творці картини замислилися над тим, щоб знову повернути на екрани головного героя, який загинув в останньому фільмі, показаному в березні 2023 року, пише Collider.

За сюжетом картини, наприкінці бойовика Віка вбивають, а Вінстон (Ієн МакШейн) і Кінг Бауері (Лоуренс Фішберн) приходять на його могилу.

Наразі відомо, що франшиза продовжиться приквелом — телесеріалом "Континенталь", який дебютує на потоковому сервісі Peacock 22 вересня.

За словами продюсера Безіла Іваніка, виконавець головної ролі Кіану Рівз хотів, щоб його "остаточно вбили" в четвертому фільмі... але додав, що є "маленький 10% шанс", який він може повернути.

"Після другого, третього і четвертого фільмів знімати ці бойовики настільки виснажливо, що це руйнує Кіану фізично й емоційно. Наприкінці він завжди каже: "Я не можу зробити це знову", і ми з ним погоджуємося. Цей хлопець — лише оболонка самого себе, тому що він просто йде і домагається свого. Він сказав: "Я хочу, щоб мене остаточно вбили наприкінці цього фільму". Ми подумали: "Знаєте, ми залишимо невелику вакансію в 10%". Ми всі хочемо ще одного Джона Віка. Ми не знаємо, який вигляд це матиме і коли це станеться, але ми любимо одне одного і любимо цей світ. Ми докладемо всіх зусиль, щоб розібратися в цьому. Ми це зрозуміли? Ні. А якщо ми не зможемо це з'ясувати, то чи буде він? Ні, звісно ні. Ніхто не буде намагатися просто джемувати заради джему", — заявив Іваник.

Він додав, що він, Рівз і режисер Чад Стахельскі, який був дублером Кіану в "Матриці", так подружилися, що хочуть продовжувати знімати фільми про Джона Віка, просто щоб знову попрацювати один з одним.

"Ми всі стали такими хорошими друзями, ми всі так любимо один одного, і нас усіх так радує успіх цих фільмів, як серед критиків, так і комерційний, що ми всі думаємо про себе: "Добре, як нам домогтися того, щоб гурт знову зібрався разом, і це заслуговує на гарну історію в наступній еволюції Джона", — сказав Іваник.

Продюсер зазначив, що Рівз і Стахельскі вже не раз зустрічалися, щоб обговорити можливі варіанти продовження пригод Віка.

Загалом франшиза "Джон Вік" за дев'ять років після виходу першого фільму зібрала понад мільярд доларів по всьому світу і є однією з небагатьох, збори якої після кожного фільму збільшуються як усередині країни, так і в усьому світі.

Раніше Фокус писав, як Кіану Рівз вплинув на назву фільму "Джон Вік".