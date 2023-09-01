"Джон Вік" замість "Презирства": як і чому Кіану Рівз вплинув на назву популярної франшизи

Кіану Рівз зіграє і в п'ятій частині "Джона Віка", а також виступить продюсером картини.

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Американський гостросюжетний бойовик "Джон Вік" 2014 року режисера Чада Стахелскі за сценарієм Дерека Колстада, головну роль у якому зіграв Кіану Рівз, як і в наступних трьох частинах франшизи, спочатку мав називатися "Презирство", проте незадовго до прем'єри його назву змінили, повідомляє Сomicbook.

Під час зйомок Кіану Рівз спеціально або мимоволі називав проєкт "Джон Вік", і робив він це так часто, що творці картини вирішили переглянути її назву.

"Єдина причина, з якої фільм називається "Джон Вік", полягає в тому, що Кіану продовжував називати його "Джон Вік". Маркетинг такий: "Чувак, це вже чотири-п'ять мільйонів доларів на безкоштовну рекламу, тож це "Джон Вік" замість "Презирства" (Scorn)", — підтвердив співавтор і сценарист Дерек Колстад.

Франшиза "Джон Вік" зосереджена на головному персонажі — легендарному кілері, який вийшов на пенсію після смерті своєї дружини Гелен. Перший фільм, випущений 2014 року, був зустрінутий позитивними відгуками критиків і отримав 86% на сайті Rotten Tomatoes.

Перший фільм про Джона Віка вийшов на екрани у 2014 році

Наступна картина "Джон Вік: Глава 2" вийшла 2017 року і зібрала в прокаті понад 174 мільйони доларів.

Як і його попередники, "Джон Вік: Глава 3 — Парабелум" 2019 року був тепло зустрінутий критиками, а рецензент журналу Rolling Stone Пітер Треверс заявив, що вау-фактор "зашкалює".

Четверта частина "Джона Віка" не тільки отримала похвалу за послідовність дій, а й зібрала понад 432 мільйони доларів по всьому світу.

Четверта частина франшизи стала найбільш фінансово успішною, зібравши $432 млн

Зараз у розробці перебуває п'ятий фільм про Джона Віка, де глядачі знову побачать Кіану Рівза. Він не тільки зіграє головну роль, а й виступить продюсером картини.

Після успіху франшизи фільму 22 вересня відбудеться прем'єра приквела 2023 року: "Континенталь: Зі світу Джона Віка", де основна увага буде приділена кіногерою Вінстону Скотту.

Актриса Ана де Армас зіграє Руні в майбутньому спін-оффі фільму "Балерина", вихід якого заплановано на 7 червня 2024 року. Однак дата релізу може змінитися в майбутньому залежно від результатів страйків у Голлівуді 2023 року.

Бойовик буде присвячений Руні, професійній балерині, яка жадає помсти, полюючи на вбивць своєї сім'ї. Шанувальники франшизи вперше побачили Руні в третій частині, і її тоді зіграла американська балерина Юніті Фелан.

Колстад не брав участі в четвертому фільмі про Джона Віка і не планує працювати над спін-оффами 2023 і 2024 років. Неясно також, чи буде він задіяний у п'ятій частині.

Раніше Фокус писав,скільки слів вимовив Кіану Рівз у четвертому фільмі франшизи.