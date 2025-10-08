Гомес не пригласила на свадьбу подругу, которая пожертвовала ей почку: Райса сделала заявление
Американская певица Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко 27 сентября торжественно отпраздновали свою свадьбу, но поклонники обратили внимание на одну деталь — актриса Франсия Райса на событии не появилась. Бывшая близкая подруга звезды, которая отдала ей свою почку, рассказала, действительно ли между ними "пробежала черная кошка".
Райса не была замечена ни в одном репортаже со свадьбы Гомес и не фигурировала в списках гостей, опубликованных в сети. Об этом 1 октября сообщили в издании Hola!, комментируя подозрения фанатов.
"Пока кто-то из близких к этим женщинам не сделает официальное заявление, вопрос о приглашении остается без ответа", — отметили журналисты.
8 октября в фан-аккаунте Гомес написали, что Райса якобы была приглашена, но не смогла прийти из-за наличия других планов.
В Daily Mail 8 октября передали, что незадолго до события актриса дала интервью, прокомментировав слухи вокруг их отношений. Она назвала "чушью" сообщения о том, что была обижена на певицу из-за ее образа жизни после операции. Райса подчеркнула, что "никогда ничего не говорила".
"Когда появился слух, что я разозлилась или что-то такое из-за того, что [Гомес] курила, я не знала об этих слухах. Никто не знает, что происходит, и ни она, ни я об этом не говорим. Возможно, однажды мы это обсудим", — отметила она.
Актриса сказала, что знает о запланированной свадьбе и счастлива за звезду, пожелав ей всего наилучшего.
"И посмотрите... у нее есть жизнь, она уже миллиардер, и я благодарна, что смогла сделать это для нее", — подчеркнула она.
Райса не поделилась, поддерживает ли общение с некогда близкой ей подругой, но посоветовала тем, кто размышляет над донорством органов, не воспринимать это как создание особой связи. Она подчеркнула, что речь идет о спасении жизни, и в ее случае врачи предупреждали об этом с самого начала. Актриса привела пример, что задонатив доллар, никто не отслеживает детально его дальнейшую судьбу.
"Это пожертвование, и я рада, что смогла это сделать. Я благодарна, что жива и могу сказать, что спасла жизнь", — добавила она.
Райса пожертвовала свою почку в 2017 году. Впоследствии она признавалась, что после операции, которая едва не обернулась трагедией из-за разрыва одной из артерий у Гомес, обе женщины впали в депрессию. Донор рассказала о предупреждении от медиков, что ее реабилитация будет проходить тяжелее, ведь реципиентка получит то, в чем нуждается, а она потеряет то, чего не должна была терять. И у актрисы, и у певицы остались шрамы.
Уже в 2022 году появились слухи, что между ними "пробежала черная кошка". В частности, Гомес назвала единственной своей подругой в индустрии Тейлор Свифт, а Райса написала комментарий: "интересно". Затем комментарий был удален, но певица ответила: "Извини, что я не упомянула всех, кого знаю". В декабре 2022 года актриса уверяла, что они в последние годы не так близки как были, но остаются подругами.
"Мы никогда на самом деле не ссорились. Ничего не произошло, и если вы спросите кого-либо из нас, мы не знаем, что произошло, но нам было нужно это время наедине", — сказала тогда она.
В 2024 году Райса призналась, что может долго не общаться с Гомес, но их дружба продолжается. Она поделилась, что была близкой с певицей, но не с ее другими друзьями.
Напомним, подруга и коллега певицы Тейлор Свифт присутствовала на звездной свадьбе. Всего, по данным СМИ, Селена Гомес и Бенни Бланко пригласили примерно 170 человек, в основном это были близкие друзья и родственники. Празднование растянулось до самого утра.
37-летний Бенджамин Левин, известный под псевдонимом Бенни Бланко, перед свадьбой сделал Гомес неожиданный подарок. Он воплотил мечту невесты о выпускном, на котором, как оказалось, певица никогда не была.