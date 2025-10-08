Гомес не пригласила на свадьбу подругу, которая пожертвовала ей почку: Райса сделала заявление

Американская певица Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко 27 сентября торжественно отпраздновали свою свадьбу, но поклонники обратили внимание на одну деталь — актриса Франсия Райса на событии не появилась. Бывшая близкая подруга звезды, которая отдала ей свою почку, рассказала, действительно ли между ними "пробежала черная кошка".

Related video

Райса не была замечена ни в одном репортаже со свадьбы Гомес и не фигурировала в списках гостей, опубликованных в сети. Об этом 1 октября сообщили в издании Hola!, комментируя подозрения фанатов.

"Пока кто-то из близких к этим женщинам не сделает официальное заявление, вопрос о приглашении остается без ответа", — отметили журналисты.

8 октября в фан-аккаунте Гомес написали, что Райса якобы была приглашена, но не смогла прийти из-за наличия других планов.

В Daily Mail 8 октября передали, что незадолго до события актриса дала интервью, прокомментировав слухи вокруг их отношений. Она назвала "чушью" сообщения о том, что была обижена на певицу из-за ее образа жизни после операции. Райса подчеркнула, что "никогда ничего не говорила".

"Когда появился слух, что я разозлилась или что-то такое из-за того, что [Гомес] курила, я не знала об этих слухах. Никто не знает, что происходит, и ни она, ни я об этом не говорим. Возможно, однажды мы это обсудим", — отметила она.

Актриса сказала, что знает о запланированной свадьбе и счастлива за звезду, пожелав ей всего наилучшего.

"И посмотрите... у нее есть жизнь, она уже миллиардер, и я благодарна, что смогла сделать это для нее", — подчеркнула она.

Райса не поделилась, поддерживает ли общение с некогда близкой ей подругой, но посоветовала тем, кто размышляет над донорством органов, не воспринимать это как создание особой связи. Она подчеркнула, что речь идет о спасении жизни, и в ее случае врачи предупреждали об этом с самого начала. Актриса привела пример, что задонатив доллар, никто не отслеживает детально его дальнейшую судьбу.

"Это пожертвование, и я рада, что смогла это сделать. Я благодарна, что жива и могу сказать, что спасла жизнь", — добавила она.

Райса пожертвовала свою почку в 2017 году. Впоследствии она признавалась, что после операции, которая едва не обернулась трагедией из-за разрыва одной из артерий у Гомес, обе женщины впали в депрессию. Донор рассказала о предупреждении от медиков, что ее реабилитация будет проходить тяжелее, ведь реципиентка получит то, в чем нуждается, а она потеряет то, чего не должна была терять. И у актрисы, и у певицы остались шрамы.

Фото Селены Гомес и Франсии Райсы, сделанное в период операции Фото: instagram.com/selenagomez

Уже в 2022 году появились слухи, что между ними "пробежала черная кошка". В частности, Гомес назвала единственной своей подругой в индустрии Тейлор Свифт, а Райса написала комментарий: "интересно". Затем комментарий был удален, но певица ответила: "Извини, что я не упомянула всех, кого знаю". В декабре 2022 года актриса уверяла, что они в последние годы не так близки как были, но остаются подругами.

"Мы никогда на самом деле не ссорились. Ничего не произошло, и если вы спросите кого-либо из нас, мы не знаем, что произошло, но нам было нужно это время наедине", — сказала тогда она.

В 2024 году Райса призналась, что может долго не общаться с Гомес, но их дружба продолжается. Она поделилась, что была близкой с певицей, но не с ее другими друзьями.

Напомним, подруга и коллега певицы Тейлор Свифт присутствовала на звездной свадьбе. Всего, по данным СМИ, Селена Гомес и Бенни Бланко пригласили примерно 170 человек, в основном это были близкие друзья и родственники. Празднование растянулось до самого утра.

37-летний Бенджамин Левин, известный под псевдонимом Бенни Бланко, перед свадьбой сделал Гомес неожиданный подарок. Он воплотил мечту невесты о выпускном, на котором, как оказалось, певица никогда не была.