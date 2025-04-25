Бенні Бланко здійснив мрію Селени Гомес (відео)

37-річний Бенджамін Левін, більш відомий під своїм сценічним псевдонімом Бенні Бланко, американський репер, музикант, автор пісень і музичний продюсер, влаштував своїй нареченій, 32-річній співачці Селені Гомес неймовірний подарунок. Чоловік вирішив втілити мрію артистки про випускний.

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На своїй сторінці в Instagram він показав усе в деталях.

"Моя наречена ніколи не була на випускному. Тому я запитав її, чи варто нам зробити випускні фотографії разом у торговому центрі. Вона сказала "так!""", — свідчить підпис у відео.

У милому кліпі Гомес показана в гламурному образі, над яким працюють її перукарі та візажисти, а Бланко стоїть поруч у своєму смокінгу. Пізніше Селена спускається сходами у своїй випускній сукні кольору фуксії, доповнивши її темними колготами і туфлями на підборах.

У підписі Бланко написав, що орендував лімузин, щоб пара доїхала до торгового центру, де вони позували перед камерою в класичних позах випускного вечора. Бенні тримав наречену за талію ззаду, а також вони зробили серію фотографій з різним реквізитом.

Шанувальники — у захваті від вчинку продюсера.

"Як він цілує її так ніжно в голову", "Селена отримує любов, на яку вона заслуговує", "Кожен заслуговує на таке кохання", "Це страшенно мило", "Не можу дочекатися, коли знайду свого Бенні Бланко", — пишуть у коментарях.

Раніше під час виступу на "Шоу Дженніфер Гадсон" Бланко сказав, що в березні він влаштував випускний бал на честь свого 37-го дня народження, тому що Гомес ніколи на них не ходила.

"Вона навіть не знала, вона думала: "Що мені вдягнути? Що мені робити? Це було схоже на те, ніби вона дійсно збиралася на випускний", — сміявся він.

Селена і Бенні вперше зустрілися 2015 року, коли Бланко став співпродюсером синглу Гомес "Same Old Love". Вони почали зустрічатися тільки 2023 року й оголосили про свої заручини 2024 року. У грудні того ж року вони купили будинок за $35 млн.

Раніше Фокус писав, що схудла Селена Гомес з'явилася на публіці в червоному total look.