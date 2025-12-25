Подруга не узнала невесту: как свадебная истерия едва не уничтожила годы дружбы (фото)

Одна американка призналась, что почти не узнает свою лучшую подругу, которая во время подготовки к свадьбе превратилась в "самовлюбленную невесту". Женщина не уверена, сможет ли их дружба пережить этот период.

По словам женщины, за последние шесть месяцев невеста стала все более сосредоточенной только на себе и эмоционально закрытой. Своей историей она поделилась в Reddit.

По ее словам, на всех мероприятиях для свадебной команды невеста почти не обращает на нее внимания. Более того, даже во время обычных, не связанных со свадьбой встреч, подруга "просто не разговаривает" с ней. Женщина признается, что не помнит, когда в последний раз невеста писала или звонила первой не с просьбой о помощи или хотя бы поинтересовалась, как у нее дела.

"Она просто отказывается со мной общаться. Это всегда короткое "привет" — и сразу "па". Если повезет, я получаю 15 секунд разговора", — написала она.

Відео дня

Подружка невесты признает, что подготовка к свадьбе может быть "чрезвычайно стрессовой и утомительной", особенно учитывая то, что она сама тоже готовится к браку. Но ей сложно не воспринимать "равнодушие лично, ведь вложила много времени, сил и денег, помогая с подготовкой, в частности с организацией вечеринки по случаю помолвки".

Невеста изменилась за время подготовки к свадьбе Фото: Pexels

"Она игнорирует мои сообщения и выходит на связь только тогда, когда ей что-то нужно. За последние два месяца каждая моя попытка встретиться и помочь с подготовкой заканчивалась тем, что она переносила встречу, сокращала время, опаздывала или вообще не отвечала", — написала она.

Теперь их дружба, по мнению американки, оказалась под реальной угрозой. Женщина отметила, что все добрые слова, которые она планировала сказать о подруге в свадебной речи, были бы неправдой.

"Я устала от того, что меня даже не воспринимают как нормального человека, хотя я отдаю все", — подытожила героиня истории.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи единодушно заявили, что такое поведение невесты является неприемлемым. Многие посоветовали женщине отказаться от роли подружки невесты и даже прекратить общение.

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Я за баланс усилий и отдачи. Я бы давно вышла из свадьбы, если бы ко мне относились как к прислуге и полностью презирали дружбу на протяжении лет подготовки";

"Свадьба — это всего лишь один день. Некоторые пары разрушают отношения ради этого одного дня, а потом удивляются, почему друзья исчезают — еще до свадьбы или сразу после";

"Просто прекрати общение. Это так просто";

"Убегай от этой дружбы. Скажи, что с тебя достаточно. Заблокируй ее".

Ранее Фокус рассказывал о том, как невеста не сдержала эмоций после речи любимого. Его слова сильно выбили ее из колеи и теперь она не знает, как быть дальше.

Впоследствии стало известно, что подружка невесты испортила примерку платья. Героиня истории и пользователи в сети высказали разные мнения по поводу ситуации.