Лучшая подруга разрушила невесте примерку платья: теперь ей предстоит непростой выбор (фото)

Одна невеста из США оказалась в неприятной ситуации, когда ее лучшая подруга решила устроить "сцену" во время примерки свадебного платья. Героиня истории и пользователи в сети высказали разные мнения по поводу ситуации.

По словам сестры невесты, на примерку пришли: она сама, мама, невеста, ее лучшая подруга, с которой дружат более 10 лет и двое других девушек. Об этом она рассказала в заметке в Reddit.

Американка говорит, что сначала все шло нормально — она примеряла платья, а консультантка помогала выбирать идеальный вариант. Но ситуация резко изменилась, когда невеста наконец нашла "свое" платье — то, от которого плакала от счастья.

Лучшая подруга вдруг попросила консультанта разрешить примерить это же платье "для забавы", потому что они одного размера. Сначала все подумали, что это шутка, но нет.

"Она буквально сняла платье с плечика и надела его сама, — вспоминает автор сообщения.

Відео дня

Примерка свадебного платья превратилась в скандал Фото: Pexels

Не остановившись на этом, она решила примерить еще два других свадебных платья, пока остальные переходили к выбору платьев для подружек невесты. Она крутилась перед зеркалом, фотографировалась, нахваливала себя и шутила.

"Возможно, я выйду замуж раньше тебя!" — будто шутя говорила подруга.

Сестра невесты отметила, что та попыталась вести себя вежливо, но было понятно — ситуация ее расстроила. Теперь невеста не знает, как ей поступить перед свадьбой.

"Она колеблется, хочет ли вообще оставлять подругу главной свидетельницей на свадьбе, но чувствует вину за свои эмоции", — заключает автор поста.

Реакция пользователей

Пользователи Reddit не сдерживали эмоций от прочитанного. Почти все встали на сторону невесты и вот так прокомментировали действия подруги:

"Если она такая на примерке, представьте, что она будет делать на самой свадьбе";

"Консультантка должна была поставить четкие границы. Это ее работа — контролировать примерки";

"Кто-то должен был сказать "нет", и этого было бы достаточно";

"После такого брать ее на событие — это себе дороже обойдется".

Ранее Фокус сообщал о том, как девушка сшила собственное свадебное платье. 30-летняя дантистка Хизер Сегл из США поразила пользователей соцсетей, когда сшила свадебное платье своей мечты полностью собственноручно.

Впоследствии стало известно, как невеста потеряла платье на собственной свадьбе. Видео с моментом осознания того, что ее свадебное платье исчезло, собрало более полумиллиона просмотров