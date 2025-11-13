Найкраща подруга зруйнувала нареченій примірку сукні: тепер її чекає непростий вибір (фото)

Одна наречена зі США опинилася в неприємній ситуації, коли її найкраща подруга вирішила влаштувати "сцену" під час примірки весільної сукні. Героїня історії та користувачі в мережі висловили різні думки з приводу ситуації.

За словами сестри нареченої, на примірку прийшли: вона сама, мама, наречена, її найкраща подруга, з якою дружать понад 10 років та двоє інших дівчат. Про це вона розповіла в дописі в Reddit.

Американка каже, що спершу все йшло нормально — вона приміряла сукні, а консультантка допомагала обирати ідеальний варіант. Але ситуація різко змінилася, коли наречена нарешті знайшла "свою" сукню — ту, від якої плакала від щастя.

Найкраща подруга раптом попросила консультанта дозволити приміряти цю ж сукню "для забави", бо вони одного розміру. Спершу всі подумали, що це жарт, але ні.

"Вона буквально зняла сукню з плечика й наділа її сама, — згадує авторка допису.

Примірка весільної сукні перетворилася на скандал Фото: Pexels

Не зупинившись на цьому, вона вирішила приміряти ще дві інші весільні сукні, поки інші переходили до вибору платтів для подружок нареченої. Вона крутилася перед дзеркалом, фотографувалося, нахвалювала себе та жартувала.

"Можливо, я вийду заміж раніше за тебе!" — ніби жартуючи говорила подруга.

Сестра нареченої відзначила, що та спробувала поводитися ввічливо, але було зрозуміло — ситуація її засмутила. Тепер наречена не знає, як їй вчинити перед весіллям.

"Вона вагається, чи хоче взагалі залишати подругу головною дружкою на весіллі, але відчуває провину за свої емоції", — підсумовує авторка посту.

Реакція користувачів

Користувачі Reddit не стримували емоцій від прочитаного. Майже всі встали на бік нареченої і ось так прокоментували дії подруги:

"Якщо вона така на примірці, уявіть, що вона буде робити на самому весіллі";

"Консультантка повинна була поставити чіткі межі. Це її робота — контролювати примірки";

"Хтось мав сказати "ні", і цього було б достатньо";

"Після такого брати її на подію — це собі дорожче обійдеться".

