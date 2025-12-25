Подруга не впізнала наречену: як весільна істерія ледь не знищила роки дружби (фото)

Одна американка зізналася, що майже не впізнає свою найкращу подругу, яка під час підготовки до весілля перетворилася на "самозакохану наречену". Жінка не впевнена, чи зможе їхня дружба пережити цей період.

За словами жінки, за останні шість місяців наречена стала дедалі більш зосередженою лише на собі та емоційно закритою. Своєю історією вона поділилася в Reddit.

За її словами, на всіх заходах для весільної команди наречена майже не звертає на неї уваги. Ба більше, навіть під час звичайних, не пов`язаних із весіллям зустрічей, подруга "просто не розмовляє" з нею. Жінка зізнається, що не пам’ятає, коли востаннє наречена писала чи дзвонила першою не з проханням про допомогу або хоча б поцікавилася, як у неї справи.

"Вона просто відмовляється зі мною спілкуватися. Це завжди коротке "привіт" — і одразу "па". Якщо пощастить, я отримую 15 секунд розмови", — написала вона.

Подружка нареченої визнає, що підготовка до весілля може бути "надзвичайно стресовою і виснажливою", особливо з огляду на те, що вона сама теж готується до шлюбу. Але їй складно не сприймати "байдужість особисто, адже вклала багато часу, сил і грошей, допомагаючи з підготовкою, зокрема з організацією вечірки з нагоди заручин".

Наречена змінилася за час підготовки до весілля Фото: Pexels

"Вона ігнорує мої повідомлення і виходить на зв'язок лише тоді, коли їй щось потрібно. За останні два місяці кожна моя спроба зустрітися й допомогти з підготовкою закінчувалася тим, що вона переносила зустріч, скорочувала час, запізнювалася або взагалі не відповідала", — написала вона.

Тепер їхня дружба, на думку американки, опинилася під реальною загрозою. Жінка зазначила, що всі добрі слова, які вона планувала сказати про подругу у весільній промові, були б неправдою.

"Я втомилася від того, що мене навіть не сприймають як нормальну людину, хоча я віддаю все", — підсумувала героїня історії.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі одностайно заявили, що така поведінка нареченої є неприйнятною. Багато хто порадив жінці відмовитися від ролі подружки нареченої й навіть припинити спілкування.

Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я за баланс зусиль і віддачі. Я б давно вийшла з весілля, якби до мене ставилися як до прислуги й повністю зневажали дружбу протягом років підготовки";

"Весілля — це лише один день. Деякі пари руйнують стосунки заради цього одного дня, а потім дивуються, чому друзі зникають — ще до весілля або одразу після";

"Просто припини спілкування. Це так просто";

"Тікай від цієї дружби. Скажи, що з тебе досить. Заблокуй її".

