Весілля перетворилося на приниження: наречена не стримала емоцій після промови коханого

Мешканка США на своєму весіллі опинилася в незручній ситуації під час промови коханого, де була маса дуже недоречних жартів. Його слова сильно вибили її з колії та тепер вона не знає, як бути далі.

Жінка очікувала теплих слів і дотепних жартів, але її обранець занадто грубо "проїхався" по ній. За словами американки, найкращий день у житті став найбільшим емоційним потрясінням, йдеться в дописі героїні історії в Reddit.

Наречена розповідає, що чоловік пожартував про її "wed shred", стверджуючи, що вона нібито ходила по 40 тисяч кроків на день, щоб схуднути. Вона зазначила, що працювала місяцями над собою, щоб виглядати та почуватися найкраще.

Далі чоловік продовжував робити принизливі зауваження перед родичами та друзями: обранець назвав мене "дівчиною, яка до нього відвідувала лише два торгові центри". Також він висміяв їхнє планування весілля, перетворивши, на її думку, значущий процес на об’єкт насмішок.

"Він сказав, що у нас були безліч таблиць і ми підживлювали одне одного божевіллям і одержимістю під час підготовки", — розповіла наречена, бо для неї підготовка була "захопленою працею", але промова чоловіка зробила її "жахливим безглуздим досвідом".

Наречена розповіла, як почувалася під час виступу коханого Фото: Відкриті джерела

Найболючішим моментом стало, коли чоловік присвятив частину промови своїй сестрі. Він сказав, що його сестра чоловіка завжди була до неї зневажливою і грубою, тож такі слова відчувалися як глибока зрада.

"Вони зустрілися поглядами та обидва плакали, повністю поринувши у свій момент. Стоячи там, я відчула себе невидимою", — додала вона, і не почувши нічого на свою адресу, вона розгубилася, а настрій було зіпсовано. відчуваю оціпеніння.

"Все, чого я хотіла, — щоб мій чоловік назвав мене красивою і сказав добрі слова, як про сестру. А від шлюбу минув лише тиждень, ми мали вирушити в медовий місяць, а я не могла знайти сили поговорити з чоловіком. Мені здається, що в цей єдиний вечір мого життя я стала об’єктом його жартів замість того, щоб бути тією, кого святкують", — написала вона, питаючи читачів, чи не перебільшує вона, уникаючи спілкування.

Реакція мережі

Багато коментаторів підтримали її почуття та наголосили, що вона має право бути приниженою. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Промова була не для тебе — вона була для нього. Щоб показати всім, як він "виправив" тебе і як чудові його стосунки із сестрою";

"Ти була просто реквізитом у його історії. Тому, дівчинко, задумайся про розлучення";

"Я підозрюю, що ти вийшла заміж за егоїста. Подумай серйозно, чи хочеш ти такого на все життя";

"Твій наречений — л*йно. Якщо така людина принижує тебе в найкращий день вашого життя, то демонструє його справжнє обличчя";

"Твоє відчуття приниження цілком зрозуміле та виправдане. Однак точно не слід ховатися, а слід навпаки — відверто та в лоб говорити".

