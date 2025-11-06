"Не шкодую": наречена в день весілля зрадила чоловіку та все одно пішла під вінець (фото)

Мешканка британського міста Лідс Емі Холйок у день власного весілля прокинулася не нареченим, а з іншим чоловіком. Водночас аби не псувати свято всім гостям, жінка все одно пішла під вінець.

Емі зізналася, що сумнівалася у своїх стосунках ще з моменту заручин у 2019 році та відчувала, що щось "йде не так", повідомляє The Sun.

Вона згадує, що мала відчуття про те, що це були не її стосунки. Також Емі розуміла, що прогавила той момент, коли треба було завершити стосунки зі своїм партнером.

"Як тільки я призначила дату весілля, одразу пошкодувала. Я знала, що мала піти раніше", — згадує вона.

Емі з чоловіком і дітьми на власному весіллі Фото: Kennedy News & Media

За кілька місяців до весілля, коли відчуття сумнівів лише посилилося, Емі почала спілкуватися з музикантом, якого випадково знайшла у TikTok. Вони писали один одному все частіше, і, за словами жінки, вона "повністю втратила голову".

Відео дня

"Ми говорили про речі, про які я давно не говорила з партнером — глибокі, розумні розмови. Я відчула емоційний зв’язок, якого мені так бракувало", — пояснила Емі.

Попри те, що друзі радили скасувати весілля, вона не змогла цього зробити. Вона відповіла, що не може так вчинити з низки причин.

"Я сказала: "Не можу. Усе вже оплачено, усі так радіють. Не можу всіх підвести", — згадує вона.

Емі Фото: Kennedy News & Media

Напередодні весілля жінка зустрілася з музикантом і провела ніч з цим чоловіка. Чоловік залишив її кімнату о п’ятій ранку, а вже за кілька годин Емі стояла у весільній сукні перед вівтарем.

"Я відчувала провину й повну розгубленість, але не настільки, щоб зупинити церемонію", — каже вона.

Весілля відбулося, а під час медового місяця в Скарборо Емі зізналася чоловікові у зраді. Вона розповіла, що закохалася в іншого.

Наразі Емі зустрічається з тим самим музикантом Фото: Threads

"Мій чоловік був дуже засмучений. Він хотів усе виправити, але я сказала, що він заслуговує на краще. Ми просто втратили почуття", — сказала вона.

Невдовзі після цього Емі переїхала від нього й почала стосунки з тим самим музикантом. Сьогодні вона зізнається, що почувається сильнішою та кращою як жінка.

"Я не шкодую, хоча й розумію, що мала припинити все до весілля. Але якби того не сталося, можливо, я й досі жила б у брехні", — відверто резюмує британка.

Раніше Фокус розповідав про те, як жінка дізналася про зраду чоловіка та провела весілля сама. 31-річна наречена, яка працює адвокатом, поїхала у медовий місяць на Крит зі своїм давнім приятелем.

Згодом стало відомо, що жінка зрадила чоловіку та вирішила його підколоти. Один мешканець США дізнався, як жінка зрадила йому та пішла до іншого, зберегла його прізвище та нового обранця, але тепер її подвійне прізвище є його повним іменем.