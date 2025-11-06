"Не жалею": невеста в день свадьбы изменила мужу и все равно пошла под венец (фото)

Жительница британского города Лидс Эми Холйок в день собственной свадьбы проснулась не женихом, а с другим мужчиной. В то же время чтобы не портить праздник всем гостям, женщина все равно пошла под венец.

Эми призналась, что сомневалась в своих отношениях еще с момента помолвки в 2019 году и чувствовала, что что-то "идет не так", сообщает The Sun.

Она вспоминает, что имела ощущение о том, что это были не ее отношения. Также Эми понимала, что упустила тот момент, когда надо было завершить отношения со своим партнером.

"Как только я назначила дату свадьбы, сразу пожалела. Я знала, что должна была уйти раньше", — вспоминает она.

Эми с мужем и детьми на собственной свадьбе Фото: Kennedy News & Media

За несколько месяцев до свадьбы, когда чувство сомнений только усилилось, Эми начала общаться с музыкантом, которого случайно нашла в TikTok. Они писали друг другу все чаще, и, по словам женщины, она "полностью потеряла голову".

Відео дня

"Мы говорили о вещах, о которых я давно не говорила с партнером — глубокие, умные разговоры. Я почувствовала эмоциональную связь, которой мне так не хватало", — пояснила Эми.

Несмотря на то, что друзья советовали отменить свадьбу, она не смогла этого сделать. Она ответила, что не может так поступить по ряду причин.

"Я сказала: "Не могу. Все уже оплачено, все так радуются. Не могу всех подвести", — вспоминает она.

Эми Фото: Kennedy News & Media

Накануне свадьбы женщина встретилась с музыкантом и провела ночь с этим мужчиной. Мужчина покинул ее комнату в пять утра, а уже через несколько часов Эми стояла в свадебном платье перед алтарем.

"Я чувствовала вину и полную растерянность, но не настолько, чтобы остановить церемонию", — говорит она.

Свадьба состоялась, а во время медового месяца в Скарборо Эми призналась мужу в измене. Она рассказала, что влюбилась в другого.

Сейчас Эми встречается с тем самым музыкантом Фото: Threads

"Мой муж был очень расстроен. Он хотел все исправить, но я сказала, что он заслуживает лучшего. Мы просто потеряли чувства", — сказала она.

Вскоре после этого Эми переехала от него и начала отношения с тем же музыкантом. Сегодня она признается, что чувствует себя сильнее и лучше как женщина.

"Я не жалею, хотя и понимаю, что должна была прекратить все до свадьбы. Но если бы этого не произошло, возможно, я до сих пор жила бы во лжи", — откровенно резюмирует британка.

Ранее Фокус рассказывал о том, как женщина узнала об измене мужа и провела свадьбу сама. 31-летняя невеста, которая работает адвокатом, поехала в медовый месяц на Крит со своим давним приятелем.

Впоследствии стало известно, что женщина изменила мужчине и решила его подколоть. Один житель США узнал, как женщина изменила ему и ушла к другому, сохранила его фамилию и нового избранника, но теперь ее двойная фамилия является его полным именем.