Бывшая после измены решила "подколоть" экс-супруга: он считает ее поступок местью (фото)

Один житель США получил удар от бывшей, которая изменила ему и ушла к другому — она сохранила его фамилию и нового избранника. Но курьезность ситуации заключается в том, что теперь ее двойная фамилия является его полным именем.

Мужчина говорит, что не мог поверить в такой абсурд, но это "действительно выглядит как месть", говорится в заметке автора в Reddit.

Сообщение американца стало популярным — набрало более 18 тыс. реакций и сотни комментариев. Он говорит, что когда-то был счастливым женатым мужчиной, но все развалилось, когда его бывшая жена изменила ему с одним из его лучших друзей.

"Это было как удар под дых — больно, унизительно, но я собрал себя воедино и пошел дальше. После развода она оставила себе мою фамилию. Удивительно, но я не стал раздувать из этого драму", — пишет американец.

Далее, пишет мужчина, она выходит замуж за того самого мужчину, с которым мне изменила. Он добавляет, что спокойно принял этот факт, но дальше "начинается полный абсурд".

Бывшая и ее любовник взяли двойную фамилию, которая полностью воспроизводит полное имя героя истории Фото: Unsplash

"Фамилия ее нового мужа — это мое имя. И когда они решили сделать двойную фамилию, то получилось... мое полное имя. Вот представьте — вас зовут Дэвид Картер, а ее мужа — Джон Дэвид. Они женятся, объединяют фамилии, и теперь они — мистер и миссис Дэвид-Картер. То есть буквально твое полное имя", — говорит американец,

Он говорит, что не может понять логику такого решения. По его словам, это выглядит так, будто сидишь и смотришь на это как на какую-то чертовщину, где "моя бывшая и ее любовник только что легально превратились в меня".

"И нет, мое имя не распространено. Люди увидят это и решат, что это я. Так скажите мне: я уже сошел с ума, или это действительно так ужасно, как кажется?" — спросил мнения сети автор поста, добавив, что не сталкерил за ними, а получил скриншот от друзей.

Те тоже пыталась, по словам американца, понять, какого черта "там творится". Также автор поста готовит показать доказательства, если "кто-то хочет их увидеть".

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту, пользователи стали на сторону мужчины. Большинство убеждено, что это не совпадение, а очевидная попытка мести и унижения автора поста.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Это самое смешное, что я читал за последнее время. Надеюсь, это не выдумка";

"Если серьезно, то возьми и измени свой кредитный рейтинг. Кто знает, на что эти двое способны";

"Я думаю, что люди, которые действительно имеют значение в твоей жизни, увидят это и просто офигеют от того, насколько они нелепые. И пусть! Пусть мир видит их глупость";

"Я бы просто хохотал до слез — потому что теперь она будет произносить твое имя каждый день. Что за гениальная ирония. Она буквально сделала тебя частью своей новой жизни... после измены. Браво, "госпожа логика";

"Могу подтвердить: я знаю автора лично. Это не шутка — это настоящий чертов цирк. И эта сладкая, абсурдная ирония этих двух болванов будет либо продолжаться вечно, либо пока не предадут друг друга".

