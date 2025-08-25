Врач зашла к пациентке после родов в палату: та оказалась любовницей мужа (фото)

Врач в Сингапуре пришла после родов к одной из пациенток, и в этот момент она заметила своего мужа в палате роженицы. Оказалось, что мужчина вел длительную двойную жизнь и одновременно состоял в браке как с женой, так и с любовницей.

Скандальная ситуация дошла вплоть до судебного разбирательства, где были разоблачены все подробности этой интрижки, сообщает британское издание The Sun.

Журналисты пишут, что индиец Вайтхиалингам Мутхукумар был женат в течение 15 лет со своей женой, и внешне пара казалась счастливой. Впоследствии супруги переехали в Сингапур, где идеальный муж, которым его считали, изменил жене.

Оказалось, что он завел роман с женщиной по имени Салма Би Абдул Разак, которая была младшей коллегой жены. При этом сама Салма знала, что он женат, но все равно влюбилась и начала строить отношения с женатым мужчиной.

Далее оказалось, что в 2022 году любовники тайно поженились. На свадебной церемонии он пообещал развестись с первой женой, чтобы они могли быть вместе без страха разоблачения. Долгое время мужчине удавалось идеально балансировать двойную жизнь.

Предатель женился на любовнице, находясь в браке с женой

Но в 2024 году года Салма забеременела, и когда пришло время родов, ее отвезли в больницу, где работала первая жена Мутхукумара. Именно тогда и наступил момент разоблачения — женщина зашла в палату роженицы и увидела, где он фотографируется с любовницей и ребенком.

Журналисты пишут, что возник скандал в присутствии женщин, где оказалось, что фактически мужчина совершил бигамию, т.е. был одновременно женат на двух женщинах. Затем Салма, узнав об обмане, подала официальную жалобу через Министерство труда Сингапура.

В ходе расследования оказалось, что обманщик солгал миграционным офицерам, подавая заявление на постоянное место жительства. Тогда он утверждал, что не имеет других браков, но после разоблачения его заявку на проживание отклонили.

Сейчас обе женщины подали иск против мужчины по факту обмана и требуют развода. Сам мужчина признал факт бигамии и в обмане миграционных органов Сингапура.

За это мужчину приговорили к 15 неделям заключения и штрафу. После завершения срока за решеткой ему грозят гражданские иски от обманутых женщин и депортация.

