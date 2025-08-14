Муж узнал об ужасном секрете жены после 10 лет брака: он подал на развод

Житель США был женат 10 лет и был отцом троих детей, пока не обнаружил, что жена изменяла ему несколько лет. Когда он узнал, что ее любовником был близкий родственник, то решил развестись и забрать детей с собой.

Related video

Мужчина говорит, что им пытались манипулировать, но он твердо решил разводиться после разоблачения бывшей, говорится в заметке на форуме в Reddit.

Он признается, что последние два года были тяжелыми для него, ведь она делала вид, что все в порядке, но "постоянно жаловалась родственникам и друзьям на меня".

"Когда я сказал ей, что она может поговорить со мной прямо, она отвечала, что ее семья и друзья просто пытаются устроить драму, и отрицала, что называла меня лентяем и говорила, что я ее игнорирую (а именно это мне и пересказывали). Она говорила, что все вернется в норму, когда все трое детей пойдут в школу и у нас появится больше времени друг для друга", — рассказывает герой истории.

Впоследствии он узнал невероятное — женщина изменяла с его собственным братом уже несколько лет. Когда жена сообщила о новой беременности, то герой истории знал, что этот ребенок от его брата, ведь он не имел интимной жизни с женой несколько лет.

"Она переехала к моему брату и пыталась забрать детей, но я это остановил, поскольку он живет в 2,5 часах отсюда, и дети школьного возраста не могли бы ежедневно преодолевать по три часа в одну сторону в школу. Мне предоставили временную опеку, а ей — право на посещение", — говорит мужчина.

Мужчина в шоке от измены жены с его братом Фото: Shutterstock

Позже родители американца разозлились на брата-предателя, а сам герой истории полностью оборвал с ним общение после случившегося. Но со временем родственники мужчины приняли изменников как пару, но американец пошел на компромисс с родителями никак не упоминать при нем эту пару.

Затем произошла ситуация, которая окончательно убедила его в обратном — у его бывшей и брата родился ребенок, но он долго не прожил. Вину за это пара изменников переложила на мужа, который якобы вызвал стрессы и разлуку с другими детьми.

"Она сказала, что разлука с детьми настолько часто — главная причина выкидыша, и прислала много отвратительных сообщений. Я ни на одно не ответил. Он тоже присылал свои, и я все задокументировал", — рассказывает американец.

"Вишенкой" на торте стал разговор с родителями, когда мужчина, услышав от них о потере ребенка его братом и бывшей, не проявил никакого сочувствия к этому факту. Его обозвали черствым и бездушным, но герой истории напомнил о своем компромиссе, после чего разговор с родителями завершился скандалом.

"Прошло несколько недель, прежде чем они снова вышли на связь. Они спросили, буду ли я снова с ними таким грубым, и я сказал, что если они начнут говорить об этом — да. Они спросили, связывался ли я с братом и женой, я ответил — нет. Они сказали, что надеялись увидеть меня на похоронах, но я ответил, что этого не будет. Они заявили, что мне не стоит становиться таким черствым монстром, и что в такие моменты надо отложить ненависть в сторону", — рассказывает мужчина и спрашивает, следует ли ему чувствовать себя виноватым в этой ситуации после пережитого.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту мужчины пользователи поддержали действия мужчины по разводу и отсутствию сочувствия к изменникам. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Сочувствие к изменникам после потери? Родственники все знали и теперь просят понять после измены и развала брака? Что это за глупость такая?";

"Нет, мужик все правильно сделал. Его предали, обманули, а теперь еще пытаются сделать причастным";

"Мне искренне жаль, что вы и ваши дети проходите через это. Вы не заслуживаете такого, и я восхищаюсь тем, что вы ставите своих детей выше всей этой драмы";

"Я вообще советую оборвать все связи с родственниками и предателями после такого. Когда самые близкие могут так поступить, то здесь сочувствие не следует проявлять";

"Детей жаль, что они стали теперь в центре этой драмы. А вы — молодец, не позволяйте этим мерзавцам приближаться к ним, у вас все еще устроится".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина раскрыл измену жены после 20 лет брака. Мужчина не знал, что жена имела интимные отношения с его братом до их отношений. Все родственники думали, что муж должен был бы догадаться об этом. Теперь он думает о разводе.

Впоследствии стало известно, как женщине удалось не уличить себя в измене. Годовой роман жительницы Лондона оказался под угрозой, поэтому она разработала тщательный план, чтобы обмануть своего мужа и нанятого частного детектива.