Муж заподозрил жену в измене и нанял детектива, однако она обманула их обоих: детали

Почти годовой роман жительницы Лондона оказался на грани разоблачения. Поэтому она разработала тщательный план, чтобы обмануть своего мужа и нанятого частного детектива.

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Жительница Лондона с именем Эмма рассказала о том, что ей удалось перехитрить частного детектива и своего мужа, которые пытались разоблачить ее почти годовой роман с другим мужчиной. Об этом сообщает британское издание Mirror.

41-летняя женщина утверждает, что ей пришлось серьезно "заметать следы", чтобы детектив не смог поймать ее на факте измены. Она признается, что чувствовала себя тяжело из-за двойной жизни, однако на то она имела свои причины.

"Я не планировала этого. Мы с моим мужем Джо уже несколько лет живем просто как сожители. Поэтому когда я случайно нашла Алекса на сайте знакомств, то это было лишь из любопытства, но потом все изменилось", — рассказывает жительница Лондона.

Она говорит, что ее любовник кардинально отличается от мужа — Алекс был всегда авантюристом, спонтанным и очень внимательным. Именно тогда она поняла, что чувствовала себя "желанной", и впоследствии поняла, что за ней следят.

Женщина говорит, что случайно увидела за собой "хвост", а потом этот неизвестный однажды подошел к ней и начал расспрашивать обо всех ее передвижениях, почему допоздна работает и почему вдруг начала ходить в спортзал.

"Он даже прямо обвинил меня в романе, но я все отрицала. Я знала, что должна быть умнее, если собираюсь сохранить свою тайну", — говорит Эмма и рассказала, что разработала план прикрытия.

Женщина решила создать "рабочий проект", чтобы объяснить длительные смены до поздней ночи, начала пользоваться вторым телефоном для общения с любовником, и даже смогла уговорить подругу, чтобы та ей предоставляла алиби на время встреч с Алексом.

Эмма откровенно говорит, что всегда была на шаг впереди: она знала, что за ней активно следят возле офиса, на рабочих встречах и по дороге в спортзал. Поэтому на какое-то время перестала видеться с любовником, чтобы не предоставить детективу никакой информации, которая бы ее скомпрометировала.

Впоследствии муж женщины решил ей признаться, что действительно нанял детектива, который должен был проверить ее на честность. Он извинился перед ней за эти действия, но интрижка Эммы осталась в тайне.

"Это было странное ощущение — облегчение вместе с чувством вины. Я знала, что вру Джо, но я также знала, что не готова покончить с Алексом. Я люблю Джо, но наши отношения стали совершенно бесперспективными. С Алексом я чувствую себя женщиной, которой была раньше — уверенной, сексуальной и живой. Я знаю, что это эгоистично, но я не готова отказаться от этих отношений. Я живу моментом и знаю, что это не совсем правильно, но пока я счастлива. И поэтому пока держу все в секрете, то думаю, что никто не пострадает", — откровенно призналась Эмма.

Эксперт по отношениям Джессика Леони рассказала журналистам, что случай женщины не является чем-то уникальным, потому что сами частные детективы сообщают о росте количества дел, где надо уличить партнера в измене.

"Социальные сети, приложения для знакомств и веб-сайты облегчили возможность заводить роман, но они же и создали культуру подозрительности. Люди стали более параноидальны, чем когда-либо, и вместо того, чтобы общаться со своими партнерами, они обращаются к частным детективам за ответами", — говорит г-жа Леони, добавив, что даже лучшая детективная работа не гарантирует, что правда окажется стоящей того.

Ранее сообщалось, как женщина уличила мужа в супружеской измене благодаря чекам из супермаркета. Пользователи в сети отметили, что раскрытие измены благодаря такому методу было "гениальным". В то же время некоторые говорят, что женщина явно хотела завершить отношения, если пошла на такой шаг.

Впоследствии стало известно, какое наказание супругов за измену ждет в Египте. Законодательство Египта является очень лояльным к мужу-предателю, однако женщине грозит куда больший срок в тюрьме в случае, если она пойдет на супружескую измену.