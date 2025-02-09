Чоловік запідозрив жінку в зраді та найняв детектива, однак вона обманула їх обох: деталі

Майже річний роман мешканки Лондона опинився на межі викриття. Тому вона розробила ретельний план, аби обманути свого чоловіка та найнятого приватного детектива.

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Мешканка Лондона з іменем Емма розповіла про те, що їй вдалося перехитрити приватного детектива та свого чоловіка, які намагалися викрити її майже річний роман з іншим чоловіком. Про це повідомляє британське видання Mirror.

41-річна жінка стверджує, що їй довелося серйозно "замітати сліди", аби детектив не зміг впіймати її на факті зради. Вона зізнається, що почувалася важко через подвійне життя, однак на те вона мала свої причини.

"Я не планувала цього. Ми з моїм чоловіком Джо вже кілька років живемо просто як співмешканці. Тому коли я випадково знайшла Алекса на сайті знайомств, то це було лише з цікавості, але потім все змінилося", — розповідає мешканка Лондона.

Вона каже, що її коханець кардинально відрізняється від чоловіка — Алекс був завжди авантюристом, спонтанним та дуже уважним. Саме тоді вона зрозуміла, що відчувала себе "бажаною", та згодом зрозуміла, що за нею стежать.

Жінка каже, що випадково побачила за собою "хвіст", а потім цей невідомий одного разу підійшов до неї та почав розпитувати про всі її пересування, чому допізна працює та чому раптом почала ходити до спортзалу.

"Він навіть прямо звинуватив мене в романі, але я все заперечувала. Я знала, що маю бути розумнішою, якщо збираюся зберегти свою таємницю", — каже Емма та розповіла, що розробила план прикриття.

Жінка вирішила створити "робочий проєкт", аби пояснити тривалі зміни до пізньої ночі, почала користуватися другим телефоном для спілкування з коханцем, і навіть змогла вмовити подругу, аби та їй надавала алібі на час зустрічей з Алексом.

Емма відверто каже, що завжди була на крок попереду: вона знала, що за нею активно стежать біля офісу, на робочих зустрічах і дорогою до спортзалу. Тому на якийсь час перестала бачитися з коханцем, аби не надати детективу ніякої інформації, яка б її скомпроментувала.

Згодом чоловік жінки вирішив їй зізнатися, що справді найняв детектива, який мав перевірити її на чесність. Він перепросив перед нею за ці дії, та інтрижка Емми залишилася у таємниці.

"Це було дивне відчуття — полегшення разом із почуттям провини. Я знала, що брешу Джо, але я також знала, що не готова покінчити з Алексом. Я люблю Джо, але наші стосунки стали геть безперспективними. З Алексом я відчуваю себе жінкою, якою була раніше – впевненою, сексуальною та живою. Я знаю, що це егоїстично, але я не готова відмовитися від цих стосунків. Я живу моментом і знаю, що це не зовсім правильно, але наразі я щаслива. І тому допоки тримаю все в секреті, то думаю, що ніхто не постраждає", — відверто зізналася Емма.

Експертка зі стосунків Джессіка Леоні розповіла журналістам, що випадок жінки не є чимось унікальним, бо самі приватні детективи повідомляють про зростання кількості справ, де треба викрити партнера на зраді.

"Соціальні мережі, додатки для знайомств і вебсайти полегшили можливість заводити роман, але вони ж і створити культуру підозрілості. Люди стали більш параноїчні, ніж будь-коли, і замість того, щоб спілкуватися зі своїми партнерами, вони звертаються до приватних детективів за відповідями", — каже пані Леоні, додавши, що навіть найкраща детективна робота не гарантує, що правда виявиться вартою того.

Раніше повідомлялося, як жінка викрила чоловіка на подружній зраді завдяки чекам із супермаркету. Користувачі в мережі відзначили, що розкриття зради завдяки такому методу було "геніальним". Водночас деякі кажуть, що жінка явно хотіла завершити стосунки, якщо пішла на такий крок.

Згодом стало відомо, яке покарання на подружжя за зраду чекає в Єгипті. Законодавство Єгипту є дуже лояльним до чоловіка-зрадника, однак жінці загрожує куди більший термін у тюрмі у випадку, якщо вона піде на подружню зраду.