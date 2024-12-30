Покарання за подружню зраду в Єгипті: що чекає на порушників закону в цій країні

Законодавство Єгипту є дуже лояльним до чоловіка-зрадника, однак жінці загрожує куди більший термін у тюрмі у випадку, якщо вона піде на подружню зраду.

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Єгипет є однією з країн арабського світу, де покарання за подружню зраду та обмеження на публічний прояв почуттів є доволі строгими порівняно з іншими країнами. Про це пишуть юристи місцевої юридичної компанії "Ayman Sultan".

За законами цієї арабської республіки, факт подружньої зради є серйозним злочином. Усі, хто порушив цю заборону, можуть бути притягнені до різноманітної відповідальності. Однак диференція покарання залежить від статі винуватої особи.

Єгипетські закони передбачають покарання у вигляді двох років позбавлення волі за фактом зради для жінки. Водночас, у разі таких дій зі сторони чоловіка, для нього передбачений термін ув'язнення до шести місяців. Також чоловік може уникнути покарання, затримавши виконання вироку.

Водночас Єгипет маю заборону на одностатеві стосунки. В цій країні вони є переслідувані за законом, а у випадку доведення гомосексуального зв'язку між двома особами, їм загрожує до трьох років позбавлення волі чи серйозний штраф.

Також єгипетське законодавство регулює правила вступу в шлюб осіб, які мають певний віковий ценз. Так, якщо на момент шлюбу дружині 25 років або вона є значно молодшого за свого чоловіка, то пара зобов'язана сплатити до державної скарбниці приблизно $6,4 тис. (майже 270 тис. гривень).

Нагадаємо, Фокус писав, як жінка запитала у чоловіка про можливість зради в майбутньому. Жінка розповіла, що її чоловік міг би зрадити її за певних обставин. Користувачі соцмережі назвали чоловіка негарною людиною.

Також ми розповідали, як жінка провела розслідування про численних коханок чоловіка. Вона дізналася, що її коханий, з яким вона прожила майже три десятиліття у шлюбі, має стосунки ще з багатьма жінками та навіть назвала імена деяких із них публічно.