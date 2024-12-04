Жінка запитала у чоловіка про можливість зради в майбутньому, його відповідь перевернула все

Жінка розповіла, що її чоловік міг би зрадити її за певних обставин. Користувачі соцмережі назвали чоловіка негарною людиною.

Жінка вирішила переглянути свій шлюб після того, як запитала чоловіка про можливу зраду з його боку. Вона отримала відповідь, якої не очікувала. Своєю історією пані поділилась у пості на Reddit

Вона розповіла, що заміжня лише кілька місяців. Під час недавньої розмови вона мимохідь запитала чоловіка, чи зрадить він їй коли-небудь. Жінка очікувала негативну відповідь, однак слова "другої половинки" збили її з пантелику.

"Я запитала, чи зрадить він мене колись… він сказав: "Тільки якщо за певних обставин", — розповіла жінка.

Її роздратувала така відповідь. Однак чоловік розлютився і почав говорити "Не звертай увагу", "Подорослішай вже". Жінка почала плакати, однак хлопець демонстрував байдужість.

"Потім він продовжив: "Якби ми були в шлюбі без сексу або я не отримував би те, що мені потрібно, або ми б не ладнали, тоді так, було б логічно зрадити", — додала вона.

Жінка була збентежена такою відповіддю. Вона наполягала, що її чоловік — "хороша людина", але він стає "злим", коли вона засмучена.

В коментарях до посту люди зауважили, що їхні стосунки не здаються здоровими. Чоловіка називали егоїстичним, негарною людиною та емоційним аб'юзером.

Нагадаємо, раніше Синтія Лоя з Техасу вдавала з себе іншу жінку та листувалася від її імені зі своїм хлопцем, щоб довести, що він їй зраджує. Коли вона довела зраду, пробачила.

Додамо, що недавнє дослідження вчених показало, що люди, які мають більшу владу в романтичних стосунках, частіше демонструють поведінку, пов'язану з невірністю. Зрада часто стає початком кінця навіть найміцніших стосунків,