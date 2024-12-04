Женщина спросила у мужчины о возможности измены в будущем, его ответ перевернул все

Женщина рассказала, что ее муж мог бы изменить ей при определенных обстоятельствах. Пользователи соцсети назвали мужчину некрасивым человеком.

Женщина решила пересмотреть свой брак после того, как спросила мужа о возможной измене с его стороны. Она получила ответ, которого не ожидала. Своей историей дама поделилась в посте на Reddit

Она рассказала, что замужем всего несколько месяцев. Во время недавнего разговора она мимоходом спросила мужа, изменит ли он ей когда-нибудь. Женщина ожидала отрицательный ответ, однако слова "второй половинки" сбили ее с толку.

"Я спросила, изменит ли он мне когда-нибудь... он сказал: "Только если при определенных обстоятельствах", — рассказала женщина.

Ее раздражал такой ответ. Однако мужчина разозлился и начал говорить "Не обращай внимание", "Повзрослей уже". Женщина начала плакать, однако парень демонстрировал равнодушие.

"Затем он продолжил: "Если бы мы были в браке без секса, или я не получал бы то, что мне нужно, или мы бы не ладили, тогда да, было бы логично изменить", — добавила она.

Женщина была обескуражена таким ответом. Она настаивала, что ее муж — "хороший человек", но он становится "злым", когда она расстроена.

В комментариях к посту люди отметили, что их отношения не выглядят здоровыми. Мужчину называли эгоистичным, некрасивым человеком и эмоциональным абьюзером.

Напомним, ранее Синтия Лоя из Техаса притворялась другой женщиной и переписывалась от ее имени со своим парнем, чтобы доказать, что он ей изменяет. Когда она доказала измену, простила.

Добавим, что недавнее исследование ученых показало, что люди, которые имеют большую власть в романтических отношениях, чаще демонстрируют поведение, связанное с неверностью. Измена часто становится началом конца даже самых крепких отношений.