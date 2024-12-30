Наказание за супружескую измену в Египте: что ждет нарушителей закона в этой стране

Законодательство Египта является очень лояльным к мужчине-изменщику, однако женщине грозит куда больший срок в тюрьме в случае, если она пойдет на супружескую измену.

Related video

Египет является одной из стран арабского мира, где наказание за супружескую измену и ограничения на публичное проявление чувств довольно строгие по сравнению с другими странами. Об этом пишут юристы местной юридической компании "Ayman Sultan".

По законам этой арабской республики, факт супружеской измены является серьезным преступлением. Все, кто нарушил этот запрет, могут быть привлечены к различной ответственности. Однако дифференциация наказания зависит от пола виновного лица.

Египетские законы предусматривают наказание в виде двух лет лишения свободы по факту измены для женщины. В то же время в случае таких действий со стороны мужчины, то для него предусмотрен срок заключения до шести месяцев. Также мужчина может избежать наказания, задержав исполнение приговора.

В то же время Египет имеет запрет на однополые отношения. В этой стране они преследуются по закону, а в случае доказательства гомосексуальной связи между двумя лицами, им грозит до трех лет лишения свободы или серьезный штраф.

Также египетское законодательство регулирует правила вступления в брак лиц, имеющих определенный возрастной ценз. Так, если на момент брака жене 25 лет или она значительно моложе своего мужа, то пара обязана уплатить в государственную казну примерно $6,4 тыс. (почти 270 тыс. гривен).

Напомним, Фокус писал, как женщина спросила у мужа о возможности измены в будущем. Женщина рассказала, что ее муж мог бы изменить ей при определенных обстоятельствах. Пользователи соцсети назвали мужчину некрасивым человеком.

Также мы рассказывали, как женщина провела расследование о многочисленных любовницах мужа. Она узнала, что ее любимый, с которым она прожила почти три десятилетия в браке, имеет отношения еще со многими женщинами, и даже назвала имена некоторых из них публично.