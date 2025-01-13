Жінка викрила чоловіка на подружній зраді: як її припущення підтвердили чеки з супермаркета

Користувачі в мережі відзначили, що розкриття зради завдяки такому методу було "геніальним". Водночас деякі кажуть, що жінка явно хотіла завершити стосунки, якщо пішла на такий крок.

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Одна приватна детективка розповіла історію, як їй вдалося викрити чоловіка своєї клієнтки на факті подружньої зради. Про це вона розповіла на відео щодо результатів власного розслідування, повідомляє видання Mirror.

Відео приватної розслідувачки стало популярним в TikTok, набравши майже 88 тисяч переглядів та майже понад 2,5 тисячі вподобань.

Розслідувачка Кессі з приватної агенції Venus Investigations в Австралії розповіла, як до неї звернулася одна з клієнток. Вона підозрювала, що її чоловік явно має інтрижку, і хотіла перевірити свого коханого на лояльність.

Приватна детективка каже, що вони виявили нібито часті поїздки чоловіка з провінції Квінсленд до Нового Південного Вельсу. Згодом розслідувачка порадила глянути банківський рахунок чоловіка і глянути, де саме він здійснював покупки останнім часом на той час, коли він нібито був "у відрядженні".

Кессі каже, що спершу жінка перевірила виписки з їхніх спільних банківських рахунків на наявність ознак покупок. Вона знайшла транзакції в австралійському супермаркеті Coles і господарському магазині під назвою Bunnings.

Однак там не виявилося прив'язки до локації місця купівлі. Тому клієнтка за порадою Кессі глянула за електронними чеками в одному додатку, які бонуси її зрадливий чоловік отримував і в якому магазині, і це допомогло.

Виявилося, що її чоловік під час "відпусток" не купував товари в Новому Південному Вельсі, де нібито мав робоче відрядження. В цей час він був в передмісті столиці провінції Квінсленд, недалеко від місця проживання його колишньої.

"Ось так, якби він відмовився від бонусних балів і знижки в 10 доларів, то вся інтрижка залишилася таємницею. Але знижка в 10 доларів у магазині — і все, тепер це буде дуже дорогим розлученням", — іронічно розповіла Кессі.

В коментарях до цього відео багато хто відзначить кмітливість розслідувачки. Одні кажуть, що ідея просто геніальна, а другі відзначали — така нестандартна ідея може їм теж знадобитися, якщо будуть підозри в зраді партнера.

Ще одна дописувачка написала, що якщо жінка вже звернулася до приватного детектива, то це вже значить, що стосункам настав кінець.

"Якщо ви платите комусь, щоб стежити за вашим партнером, то стосунки закінчені", — написала жінка.

У відповідь на схожі коментарі, детективка Кессі пояснила, що її підхід був "етичним", адже їй вдалося отримати потрібні докази того, що "бажала дізнатися клієнтка". оскільки це означало, що вони "могли отримати відповідь, яку вона хотіла, не стягуючи плати за дороге спостереження".

Раніше повідомлялося, яке чекає покарання за зраду в Єгипті подружжя. Законодавство Єгипту є дуже лояльним до чоловіка-зрадника, однак жінці загрожує куди більший термін у тюрмі у випадку, якщо вона піде на подружню зраду.

Також Фокус писав, що жінка запитала у чоловіка про можливість зради в майбутньому, але його відповідь перевернула все. Жінка розповіла, що її чоловік міг би зрадити її за певних обставин. Користувачі соцмережі назвали чоловіка негарною людиною.