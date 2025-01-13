Женщина уличила мужа в супружеской измене: как ее предположения подтвердили чеки из супермаркета

Пользователи в сети отметили, что раскрытие измены благодаря такому методу было "гениальным". В то же время некоторые говорят, что женщина явно хотела завершить отношения, если пошла на такой шаг.

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Одна частная детектив рассказала историю, как ей удалось разоблачить мужа своей клиентки на факте супружеской измены. Об этом она рассказала на видео о результатах собственного расследования, сообщает издание Mirror.

Видео частной расследовательницы стало популярным в TikTok, набрав почти 88 тысяч просмотров и почти более 2,5 тысячи лайков.

Расследовательница Кэсси из частного агентства Venus Investigations в Австралии рассказала, как к ней обратилась одна из клиенток. Она подозревала, что ее муж явно имеет интрижку, и хотела проверить своего возлюбленного на лояльность.

Частный детектив говорит, что они обнаружили якобы частые поездки мужчины из провинции Квинсленд в Новый Южный Уэльс. Впоследствии расследовательница посоветовала глянуть банковский счет мужчины и глянуть, где именно он совершал покупки в последнее время в то время, когда он якобы был "в командировке".

Кэсси говорит, что сперва женщина проверила выписки с их общих банковских счетов на наличие признаков покупок. Она нашла транзакции в австралийском супермаркете Coles и хозяйственном магазине под названием Bunnings.

Однако там не оказалось привязки к локации места покупки. Поэтому клиентка по совету Кэсси глянула по электронным чекам в одном приложении, какие бонусы ее предательский муж получал и в каком магазине, и это помогло.

Оказалось, что ее муж во время "отпусков" не покупал товары в Новом Южном Уэльсе, где якобы имел рабочую командировку. В это время он был в пригороде столицы провинции Квинсленд, недалеко от места жительства его бывшей.

"Вот так, если бы он отказался от бонусных баллов и скидки в 10 долларов, то вся интрижка осталась бы тайной. Но скидка в 10 долларов в магазине — и все, теперь это будет очень дорогим разводом", — иронично рассказала Кэсси.

В комментариях к этому видео многие отметят смекалку расследовательницы. Одни говорят, что идея просто гениальная, а вторые отмечали — такая нестандартная идея может им тоже пригодиться, если будут подозрения в измене партнера.

Еще одна пользовательница написала, что если женщина уже обратилась к частному детективу, то это уже значит, что отношениям пришел конец.

"Если вы платите кому-то, чтобы следить за вашим партнером, то отношения закончены", — написала женщина.

В ответ на похожие комментарии, детектив Кэсси объяснила, что ее подход был "этичным", ведь ей удалось получить нужные доказательства того, что "желала узнать клиентка". поскольку это означало, что они "могли получить ответ, который она хотела, не взимая платы за дорогостоящее наблюдение".

Ранее сообщалось, какое ждет наказание за измену в Египте супругов. Законодательство Египта является очень лояльным к мужчине-предателю, однако женщине грозит куда больший срок в тюрьме в случае, если она пойдет на супружескую измену.

Также Фокус писал, что женщина спросила у мужа о возможности измены в будущем, но его ответ перевернул все. Женщина рассказала, что ее муж мог бы изменить ей при определенных обстоятельствах. Пользователи соцсети назвали мужчину некрасивым человеком.