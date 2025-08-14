Чоловік дізнався про жахливий секрет дружини після 10 років шлюбу: він подав на розлучення

Мешканець США був одружений 10 років і був батьком трьох дітей, допоки не виявив, що дружина зраджувала йому кілька років. Коли він дізнався, що її коханцем був близький родич, то вирішив розлучитися та забрати дітей з собою.

Чоловік говорить, що ним намагалися маніпулювати, але він твердо вирішив розлучатися після викриття колишньої, йдеться в дописі на форумі в Reddit.

Він зізнається, що останні два роки були важкими для нього, адже вона вдавала, що все в порядку, але "постійно скаржилася родичам і друзям на мене".

"Коли я сказав їй, що вона може поговорити зі мною прямо, вона відповідала, що її сім’я та друзі просто намагаються влаштувати драму, і заперечувала, що називала мене ледарем і казала, що я її ігнорую (а саме це мені й переказували). Вона казала, що все повернеться в норму, коли всі троє дітей підуть до школи й у нас з’явиться більше часу одне для одного", — розповідає герой історії.

Згодом він дізнався неймовірне — жінка зраджувала з його власним братом уже кілька років. Коли дружина повідомила про нову вагітність, то герой історії знав, що ця дитина від його брата, адже він не мав інтимного життя з дружиною кілька років.

"Вона переїхала до мого брата й намагалася забрати дітей, але я це зупинив, оскільки він живе за 2,5 години звідси, і діти шкільного віку не могли б щодня долати по три години в один бік до школи. Мені надали тимчасову опіку, а їй — право на відвідування", — говорить чоловік.

Чоловік у шоці від зради дружини з його братом Фото: Shutterstock

Пізніше батьки американця розізлилися на брата-зрадника, а сам герой історії повністю обірвав з ним спілкування після того, що сталося. Та з часом родичі чоловіка прийняли зрадників як пару, але американець пішов на компроміс з батьками ніяк не згадувати при ньому цю пару.

Потім сталася ситуація, яка остаточно переконала його у зворотньому — в його колишньої та брата народилася дитина, але вона довго не прожила. Вину за це пара зрадників переклала на чоловіка, який нібито спричинив стреси та розлуку з іншими дітьми.

"Вона сказала, що розлука з дітьми настільки часто — головна причина викидня, і надіслала багато огидних повідомлень. Я на жодне не відповів. Він теж надсилав свої, і я все задокументував", — розповідає американець.

"Вишенькою" на торті стала розмова з батьками, коли чоловік, почувши від них про втрату дитини його братом і колишньою, не проявив ніякого співчуття до цього факту. Його обізвали черствим і бездушним, та герой історії нагадав про свій компроміс, після чого розмова з батьками завершилася скандалом.

"Пройшло кілька тижнів, перш ніж вони знову вийшли на зв’язок. Вони запитали, чи я знову буду з ними таким грубим, і я сказав, що якщо вони почнуть говорити про це — так. Вони запитали, чи я зв’язувався з братом і дружиною, я відповів — ні. Вони сказали, що сподівалися побачити мене на похороні, але я відповів, що цього не буде. Вони заявили, що мені не варто ставати таким черствим монстром, і що в такі моменти треба відкласти ненависть убік", — переповідає чоловік і питає, чи слід йому почуватися винуватим у цій ситуації після пережитого.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту чоловіка юзери підтримали дії чоловіка щодо розлучення та відсутності співчуття до зрадників. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Співчуття до зрадників після втрати? Родичі все знали і тепер просять зрозуміти після зради та розвалу шлюбу? Що це за дурня така?";

"Ні, мужик все правильно зробив. Його зрадили, обманули, а тепер ще намагаються зробити причетним";

"Мені щиро шкода, що ви та ваші діти проходите через це. Ви не заслуговуєте на таке, і я захоплююся тим, що ви ставите своїх дітей понад усю цю драму";

"Я взагалі раджу обірвати всі зв'язки з родичами та зрадниками після такого. Коли найближчі можуть аж так вчинити, то тут співчуття не слід проявляти";

"Дітей шкода, що вони стали тепер у центрі цієї драми. А ви — молодець, не дозволяйте цим мерзотникам наближатися до них, у вас все ще влаштується".

