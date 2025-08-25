Лікарка зайшла до пацієнтки після пологів в палату: та виявилася коханкою чоловіка (фото)

Лікарка в Сингапурі прийшла після пологів до однієї з пацієнток, і в цей момент вона помітила свого чоловіка в палаті породіллі. Виявилося, що чоловік мав тривале подвійне життя і водночас перебував у шлюбі як з дружиною, так і з коханкою.

Related video

Скандальна ситуація дійшла аж до судового розгляду, де було викрито всі подробиці цієї інтрижки, повідомляє британське видання The Sun.

Журналісти пишуть, що індієць Вайтхіалінгам Мутхукумар був одружений протягом 15 років зі своєю дружиною, і ззовні пара видавалася щасливою. Згодом подружжя переїхало до Сингапуру, де ідеальний чоловік, яким його вважали, зрадив дружину.

Виявилося, що він завів роман із жінкою на ім'я Салма Бі Абдул Разак, яка була молодшою колегою дружини. Водночас сама Салма знала, що він одружений, але все одно закохалася та почала будувати стосунки з одруженим чоловіком.

Далі виявилося, що у 2022 році коханці таємно побралися. На весільній церемонії він пообіцяв розлучитися з першою дружиною, аби вони могли бути разом без страху викриття. Довгий час чоловікові вдавалося ідеально балансувати подвійне життя.

Зрадник одружився з коханкою, перебуваючи в шлюбі з дружиною Фото: Pixels

Але у 2024 році року Салма завагітніла, і коли настав час пологів, її відвезли в лікарню, де працювала перша дружина Мутхукумара. Саме тоді й настав момент викриття — жінка зайшла до палати породіллі та побачила, де він фотографується з коханкою та дитиною.

Журналісти пишуть, що виникнув скандал у присутності жінок, де виявилося, що фактично чоловік вчинив бігамію, тобто був одночасно одружений з двома жінками. Потім Салма, дізнавшись про обман, подала офіційну скаргу через Міністерство праці Сінгапуру.

Під час розслідування виявилося, що обманщик збрехав міграційним офіцерам, подаючи заяву на постійне місце проживання. Тоді він стверджував, що не має інших шлюбів, але після викриття його заявку на проживання відхилили.

Наразі обидві жінки подали позов проти чоловіка за фактом обману та вимагають розлучення. Сам чоловік визнав факт бігамії та в обмані міграційних органів Сингапуру.

За це чоловіка засудити до 15 тижнів ув'язнення та штрафу. Після завершення терміну за ґратами йому загрожують цивільні позови від обманутих жінок і депортація.

Раніше Фокус розповідав, як дружина викрила чоловіка на зраді за допомогою зубної щітки. Жінка помітила, що пристрій використовується в дивний час, коли чоловік нібито перебував на роботі.

Згодом стало відомо, що чоловік дізнався про жахливий секрет дружини після 10 років шлюбу. Коли він виявив, що дружина зраджувала з близьким родичем, то вирішив розлучитися та забрати дітей з собою.