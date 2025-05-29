Жінка викрила чоловіка на зраді за допомогою зубної щітки: що вона побачила

Мати двох дітей з Великої Британії викрила зраду свого чоловіка завдяки даним із застосунку для електричної зубної щітки. Жінка помітила, що пристрій використовується в дивний час, коли чоловік нібито перебував на роботі.

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Про це пише видання Daily Mail.

Приватний детектив Пол Джонс з Великої Британії поділився однією зі своїх найбільш незвичних справ про викриття подружньої зради за допомогою розумних технологій.

Мати двох дітей встановила застосунок для контролю роботи електричної зубної щітки, щоб привчити малечу регулярно чистити зуби. Однак незабаром вона помітила дивну закономірність у даних з пристрою.

Чоловік мав бути на роботі

"Спочатку клієнтка помітила, що історія чищення зубів її партнера фіксувалася в дивний час, коли він нібито мав бути на роботі. Спершу це не викликало підозр — чищення зубів пізно вранці в п'ятницю не здавалося червоним прапорцем", — розповів детектив Джонс.

Проте з часом жінка спостерегла чітку закономірність. Електрична зубна щітка працювала тоді, коли чоловік мав бути на роботі, а діти — в школі. Її коханий все заперечував.

Британка розкрила зраду свого чоловіка Фото: Getty

Як з'ясувалося пізніше, він місяцями не з'являвся на роботі в п'ятницю вранці. Натомість зустрічався з коханкою-колегою прямо вдома, знаючи, що там нікого не буде.

Пояснення детектива

"Ці дані прив'язані до локації та безпристрасні. Коли пристрій показує, що хтось чистив зуби о 10:48 ранку, а мав розпочати роботу о 9:00, то це дуже важко пояснити", — пояснив Джонс особливості інформації, яку збирають смарт-пристрої.

Детектив попередив, що застосунки можуть зберігати чутливі відомості. Зрадники, як правило, дуже хитрі, але ось такі елементарні "проколи" можуть їх викрити.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Меган МакҐі з Вірджинії викрила зраду свого нареченого-військовослужбовця за допомогою застосунку Strava.

А от весілля у Китаї закінчилось грандіозним скандалом: наречений помстився невірній коханій, публічно продемонструвавши відео, на якому вона зраджує йому з чоловіком своєї вагітної сестри.

Крім того, жінка застукала чоловіка на зраді з коханкою, нею виявилася його двоюрідна сестра.