Женщина уличила мужа в измене с помощью зубной щетки: что она увидела

Мать двоих детей из Великобритании разоблачила измену своего мужа благодаря данным из приложения для электрической зубной щетки. Женщина заметила, что устройство используется в то время, когда муж якобы находился на работе.

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Об этом пишет издание Daily Mail.

Частный детектив Пол Джонс из Великобритании поделился одним из своих самых необычных дел о разоблачении супружеской измены с помощью умных технологий.

Мать двоих детей установила приложение для контроля работы электрической зубной щетки, чтобы приучить малышей регулярно чистить зубы. Однако вскоре она заметила странную закономерность в данных с устройства.

Муж должен был быть на работе

"Сначала клиентка заметила, что история чистки зубов ее партнера фиксировалась в странное время, когда он якобы должен был быть на работе. Сперва это не вызвало подозрений — чистка зубов поздним утром в пятницу не казалась красным флажком", — рассказал детектив Джонс.

Однако со временем женщина наблюдала четкую закономерность. Электрическая зубная щетка работала тогда, когда муж должен был быть на работе, а дети — в школе. Ее любимый все отрицал.

Британка раскрыла измену своего мужа Фото: Getty

Как выяснилось позже, он месяцами не появлялся на работе в пятницу утром. Вместо этого встречался с любовницей-коллегой прямо дома, зная, что там никого не будет.

Объяснение детектива

"Эти данные привязаны к локации и бесстрастны. Когда устройство показывает, что кто-то чистил зубы в 10:48 утра, а должен был начать работу в 9:00, то это очень трудно объяснить", — пояснил Джонс особенности информации, которую собирают смарт-устройства.

Детектив предупредил, что приложения могут хранить чувствительные сведения. Предатели, как правило, очень хитрые, но вот такие элементарные "проколы" могут их разоблачить.

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