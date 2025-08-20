Пути назад нет: терапевт назвала 5 причин, почему люди изменяют

Для некоторых пар измена может спровоцировать распад брака, который уже исчерпал себя. Для других это может побудить к самоанализу и пересмотру условий союза, что позволит им стать сильнее и лучше, чем раньше.

Семейный терапевт Лиза Оук часто проводит свои дни, сидя напротив клиентов, которые обдумывают или уже находятся в подобных ситуациях. Большинство из них не являются обидчиками, нарциссами или зависимыми от серийных измен. Они хорошие люди: трудолюбивые, добрые и преданные своей карьере и семьям. Об этом пишет CNBC.

Итак, что заставляет человека — даже того, который клянется, что никогда не будет изменять — внезапно переступить пропасть и рисковать всем ради романа на стороне?

Люди запрограммированы желать одобрения других, и как социальные существа, наше выживание часто зависит от этого. Мы "плывем по течению", подавляя свои эмоции, чтобы угодить окружающим.

Но, как пружина, которая с каждым годом становится все туже, это может незаметно заложить основу для мгновенного отскока.

Вот пять распространенных психологических ловушек, которые могут заставить кого-то рискнуть всем ради измены.

1. Всегда были "хорошими"

Многие клиенты Лизы, которые имели внебрачные связи, всегда считали себя "хорошими". Они слушали своих родителей, упорно учились, получали прибыльную работу, женились, рожали детей и придерживались всех общественных ожиданий.

Для них любовь и принятие в детстве были связаны с достижениями, и они часто достигают среднего возраста, не имея четкого представления о том, кем они являются на самом деле. Когда неизбежно начинает возникать тревожное ощущение, что "чего-то не хватает", они иногда обращаются к роману на стороне, пытаясь заполнить пустоту.

2. Были перфекционистами

Неудивительно, что перфекционизм — это черта, которую терапевт видит почти у всех своих высокопродуктивных клиентов. Но перфекционизм часто является реакцией на травму. Дети в нестабильной среде или те, которым дают непоследовательное одобрение, часто считают, что если делать все идеально, это даст им безопасность.

Со временем они устают навязывать невероятно высокие стандарты себе и окружающим. Когда начинается роман на стороне, они могут внезапно перестать пытаться быть идеальными и удвоить усилия в противоположном направлении.

Для них незаконные отношения могут ощущаться как освобождение от собственных нереалистичных ожиданий — бальзам, который смягчает жесткость, обрамляющую их жизнь.

Для них незаконные отношения могут ощущаться как освобождение от собственных ожиданий Фото: Getty

3. Воспитание

Некоторые люди часто имели родителей, которые были каким-то образом недееспособными — из-за зависимости, бедности, ощущения перегруженности или простой незрелости — и роль обеспечения эмоциональной стабильности дома ложилась на их маленькие плечи.

Дети, воспитанные такими родителями, имеют чувство ценности от удовлетворения потребностей других. Но в конце концов они начинают испытывать обиду на людей, которым они помогают. Когда начинается роман на стороне, они рационализируют это, говоря себе, что всю свою жизнь отдавали другим, и теперь пришло время сделать что-то только для себя.

4. Пребывание в браке, где царит насилие

Некоторые клиенты Лизы начинают измены после лет физического, эмоционального или словесного насилия. Тайные отношения могут быть неожиданным, но желанным "отпуском" от десятилетий недоброжелательного отношения.

Это также может быть подсознательной формой мести, решением раз и навсегда разрушить отношения, пытаясь спасти себя. После того, как измена разоблачена, пути назад нет, и это дает им шанс начать все сначала.

После того, как измена разоблачена, пути назад нет Фото: Freepik

5. Они недавно понесли потери

Один из первых вопросов, который Лиза задает клиентам, которые рассматривают возможность измены, это то, потеряли ли они недавно кого-то или что-то близкое им. Горе является катализатором, и часто именно смерть родителей побуждает к переоценке текущих отношений и приоритетов.

