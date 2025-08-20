Шляху назад немає: терапевтка назвала 5 причин, чому люди зраджують

Для деяких пар зрада може спровокувати розпад шлюбу, який вже вичерпав себе. Для інших це може спонукати до самоаналізу та перегляду умов союзу, що дозволить їм стати сильнішими та кращими, ніж раніше.

Сімейна терапевтка Ліза Оук часто проводить свої дні, сидячи навпроти клієнтів, які обмірковують або вже перебувають у подібних ситуаціях. Більшість із них не є кривдниками, нарцисами чи залежними від серійних зрад. Вони хороші люди: працьовиті, добрі та віддані своїй кар'єрі та сім'ям. Про це пише CNBC.

Отже, що змушує людину — навіть ту, яка клянеться, що ніколи не зраджуватиме — раптово переступити прірву та ризикувати всім заради роману на стороні?

Люди запрограмовані бажати схвалення інших, і як соціальні істоти, наше виживання часто залежить від цього. Ми "пливемо за течією", пригнічуючи свої емоції, щоб догодити оточенню.

Але, як пружина, яка з кожним роком стає все тугішою, це може непомітно закласти основу для миттєвого відскоку.

Ось п'ять поширених психологічних пасток, які можуть змусити когось ризикнути всім заради зради.

1. Завжди були "хорошими"

Багато клієнтів Лізи, які мали позашлюбні зв'язки, завжди вважали себе "хорошими". Вони слухали своїх батьків, наполегливо навчалися, отримували прибуткову роботу, одружувалися, народжували дітей і дотримувалися всіх суспільних очікувань.

Для них любов і прийняття в дитинстві були пов'язані з досягненнями, і вони часто досягають середнього віку, не маючи чіткого уявлення про те, ким вони є насправді. Коли неминуче починає виникати тривожне відчуття, що "чогось бракує", вони іноді звертаються до роману на стороні, намагаючись заповнити порожнечу.

2. Були перфекціоністами

Не дивно, що перфекціонізм — це риса, яку терапевтка бачить майже у всіх своїх високопродуктивних клієнтів. Але перфекціонізм часто є реакцією на травму. Діти в нестабільному середовищі або ті, яким дають непослідовне схвалення, часто вважають, що якщо робити все ідеально, це дасть їм безпеку.

З часом вони втомлюються нав'язувати неймовірно високі стандарти собі та оточенню. Коли починається роман на стороні, вони можуть раптово перестати намагатися бути ідеальними та подвоїти зусилля у протилежному напрямку.

Для них незаконні стосунки можуть відчуватися як звільнення від власних нереалістичних очікувань — бальзам, який пом'якшує жорсткість, що обрамляє їхнє життя.

Для них незаконні стосунки можуть відчуватися як звільнення від власних очікувань

3. Виховання

Деякі люди часто мали батьків, які були якимось чином недієздатними — через залежність, бідність, відчуття перевантаженості або просту незрілість — і роль забезпечення емоційної стабільності вдома лягала на їхні маленькі плечі.

Діти, виховані такими батьками, мають почуття цінності від задоволення потреб інших. Але зрештою вони починають відчувати образу на людей, яким вони допомагають. Коли починається роман на стороні, вони раціоналізують це, кажучи собі, що все своє життя віддавали іншим, і тепер настав час зробити щось тільки для себе.

4. Перебування у шлюбі, де панує насильство

Деякі клієнти Лізи починають зради після років фізичного, емоційного чи словесного насильства. Таємні стосунки можуть бути несподіваною, але бажаною "відпусткою" від десятиліть недоброзичливого ставлення.

Це також може бути підсвідомою формою помсти, рішенням раз і назавжди зруйнувати стосунки, намагаючись врятувати себе. Після того, як зрада викрита, шляху назад немає, і це дає їм шанс почати все спочатку.

Після того, як зрада викрита, шляху назад немає

5. Вони нещодавно зазнали втрати

Одне з перших питань, яке Ліза ставить клієнтам, які розглядають можливість зради, це те, чи втратили вони нещодавно когось або щось близьке їм. Горе є каталізатором, і часто саме смерть батьків спонукає до переоцінки поточних стосунків та пріоритетів.

