Дівчина почала прибирати, поки її хлопець спав: після цього їхнє життя змінилося

На відпочинку у Венеції дівчина взялася за прибирання готельного номеру, поки її хлопець спав. Згодом статус їхніх стосунків змінився і тепер вони планують весілля.

Кетлін Елісон показала свій номер у місті на воді та розкрила зміни у своєму особистому житті. Вона пожартувала, що знайшла каблучку під час прибирання, проте згодом наголосила, що це був лише мем, а важливу прикрасу її обранець добре заховав у шкарпетках.

Пара заручилася у Венеції

"Весела історія… Коли ми приземлилися у Венеції після нашого 9-годинного польоту, він заснув, і я почала складати наші речі. Насправді я ніколи не знаходила каблучку, це було лише для мему, це було опубліковано після того, як він зробив пропозицію, він сказав мені, що думає, що я знайшла каблучку. Хоча він це досить добре сховав, але я навіть не бачив шкарпетки, в які він поклав кільце", — розповіла Елісон.

Люди в коментарях у першу чергу звернули увагу на сам факт прибирання готельного номеру:

"Люди прибирають свої готельні номери?".

"Ви поїхали до Венеції, ви повинні були знати, що буде, просто скажіть нам, що ви шукали перстень, щоб бути впевненими, не брешіть".

"Прибирання у відпустці, для чого?".

Були й такі користувачі, які порадили краще ховати такі речі, аби не зіпсувати ефект несподіванки.

Пара заручилася в Італії Фото: Instagram

Тепер пара активно готується до важливого дня, а Елісон приміряє весільні сукні.

