Девушка начала убирать, пока ее парень спал: после этого их жизнь изменилась

На отдыхе в Венеции девушка взялась за уборку гостиничного номера, пока ее парень спал. Впоследствии статус их отношений изменился и теперь они планируют свадьбу.

Кэтлин Элисон показала свой номер в городе на воде и раскрыла изменения в своей личной жизни. Она пошутила, что нашла кольцо во время уборки, однако впоследствии отметила, что это был лишь мем, а важное украшение ее избранник хорошо спрятал в носках.

Пара обручилась в Венеции

"Веселая история... Когда мы приземлились в Венеции после нашего 9-часового полета, он заснул, и я начала складывать наши вещи. На самом деле я никогда не находила кольцо, это было только для мема, это было опубликовано после того, как он сделал предложение, он сказал мне, что думает, что я нашла кольцо. Хотя он это довольно хорошо спрятал, но я даже не видел носки, в которые он положил кольцо", — рассказала Элисон.

Люди в комментариях в первую очередь обратили внимание на сам факт уборки гостиничного номера:

"Люди убирают свои гостиничные номера?".

"Вы поехали в Венецию, вы должны были знать, что будет, просто скажите нам, что вы искали кольцо, чтобы быть уверенными, не врите".

"Уборка в отпуске, для чего?".

Были и такие пользователи, которые посоветовали лучше прятать такие вещи, чтобы не испортить эффект неожиданности.

Пара обручилась в Италии Фото: Instagram

Теперь пара активно готовится к важному дню, а Элисон примеряет свадебные платья.

