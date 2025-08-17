Девушка начала убирать, пока ее парень спал: после этого их жизнь изменилась
На отдыхе в Венеции девушка взялась за уборку гостиничного номера, пока ее парень спал. Впоследствии статус их отношений изменился и теперь они планируют свадьбу.
Кэтлин Элисон показала свой номер в городе на воде и раскрыла изменения в своей личной жизни. Она пошутила, что нашла кольцо во время уборки, однако впоследствии отметила, что это был лишь мем, а важное украшение ее избранник хорошо спрятал в носках.
"Веселая история... Когда мы приземлились в Венеции после нашего 9-часового полета, он заснул, и я начала складывать наши вещи. На самом деле я никогда не находила кольцо, это было только для мема, это было опубликовано после того, как он сделал предложение, он сказал мне, что думает, что я нашла кольцо. Хотя он это довольно хорошо спрятал, но я даже не видел носки, в которые он положил кольцо", — рассказала Элисон.
Люди в комментариях в первую очередь обратили внимание на сам факт уборки гостиничного номера:
- "Люди убирают свои гостиничные номера?".
- "Вы поехали в Венецию, вы должны были знать, что будет, просто скажите нам, что вы искали кольцо, чтобы быть уверенными, не врите".
- "Уборка в отпуске, для чего?".
Были и такие пользователи, которые посоветовали лучше прятать такие вещи, чтобы не испортить эффект неожиданности.
Теперь пара активно готовится к важному дню, а Элисон примеряет свадебные платья.
