Мужчина после 23 лет брака назвал 6 правил счастливых отношений
После 23 лет брака и воспитания детей вместе Брайан Пейдж, основатель компании "Современные мужчины", которая помогает парам управлять финансовыми и домашними обязанностями, понял, как это быть отличным партнером. Оказалось, что пары в самых успешных отношениях делают эти шесть вещей друг для друга.
Пейдж сам прошел путь от мужчины-кормильца, который мало что делал дома, до того, чтобы стать главным в домашнем хозяйстве в браке с тремя детьми. Через свою платформу он также помогает парам строить системы, необходимые для управления деньгами и домашними обязанностями как команда. Об этом пишет CNBC.
Если вы делаете эти шесть вещей, вы будете счастливее большинства людей. Что на самом деле делают успешные пары:
1. Они распределяют задания по навыкам, а не по полу
Сегодня мужчины сталкиваются с неоднозначными сигналами: будьте кормильцем, но также выполняйте половину домашней работы. Эта путаница приводит к дисбалансу дома.
"В нашем доме мы распределяем обязанности на основе навыков, увлечений и целей, а не пола. Я управляю нашими финансами, потому что это мой профессиональный опыт. Я также готовлю, потому что люблю это", — рассказывает Пейдж.
Важно создать систему, которая отражает цели вашей семьи, а не устаревшие роли.
2. Они дополняют карьерные цели друг друга
"На протяжении нашего брака мы поочередно исполняли роли "садовника" и "розы", — говорит Брайан.
"Садовник" питает атмосферу дома, чтобы "роза" могла расцвести в карьере. Сознательное и продуманное распределение поддерживающих ролей в карьерных мечтах друг друга может предотвратить молчаливое возмущение, которое возникает, когда один партнер неоднократно идет на небольшие, незапланированные жертвы ради карьеры другого.
3. Они регулярно проводят семейные "деловые встречи"
Так же, как и еженедельная деловая встреча, регулярные встречи с вашим партнером могут изменить все.
Найдите время, когда эмоции низкие, а сосредоточенность высокая. Прогуляйтесь вместе, выпейте кофе или посидите 15 минут, чтобы согласовать графики, финансовые цели и обязанности.
4. Они создают системы и среду, которые облегчают достижение успеха
Успех в отношениях не должен зависеть от постоянных усилий. Создайте системы, которые делают правильные решения стандартными. Например, установите общие цели сбережений, а затем автоматизируйте переводы на счет в банке.
5. Они говорят о повседневной жизни
"У нас есть финансовые и бытовые системы для нашего дома, чтобы иметь больше времени проводить друг с другом, чтобы говорить о повседневной жизни. Когда мы говорим о нашем дне, мы откладываем телефоны и придерживаемся правила не говорить о делах нашего дома", — рассказывает Пейдж.
Пара делится самыми яркими моментами своего дня, любыми проблемами или разочарованиями и временем, которое они потратили на инвестирование в будущее.
6. Они придерживаются своих обещаний
Нужно доверие, чтобы работать вместе, чтобы управлять деньгами и домом. Возьмем, например, невыполненный лимит расходов или получение рецепта в продуктовом магазине. Невыполнение обещаний может иметь реальные последствия.
Постоянное нарушение обещания, даваемого в рамках семейного бюджета или выполнения домашних дел, может привести к обиде и даже презрению.
Самое важное помнить, что отличные отношения не строятся на удаче. Они строятся на общих целях и готовности развиваться вместе.
