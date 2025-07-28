Муж ушел от жены, которая не могла иметь детей, к ее родной сестре: но это еще не самое худшее

История о двойной измене стала вирусной в социальных сетях: женщина рассказала, что ее родная сестра и бывший муж поженились, а теперь во время свадебной церемонии она ухаживает за их ребенком.

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Блогерша Хлоя Коттерелл поделилась в TikTok подробностями незаурядной истории анонимной женщины, которая попросила не разглашать ее имени. Этот очень откровенный рассказ о 12-летнем браке, измене и разводе поразил широкую аудиторию. Подробнее читайте в материале Фокуса.

Распад брака

Героиня этой истории была замужем за мужем, которого зовут Марк, более десяти лет. Пара очень хотела детей, но все никак не могла забеременеть. Это стало серьезным вызовом для их отношений. "Мне хотелось бы думать, что это был переломный момент в нашем браке, потому что мы оба так сильно хотели детей", — рассказала женщина.

Муж ушел от жены к ее сестре, которая может иметь детей Фото: Pixels

Несмотря на эту боль, она считала их отношения крепкими. Поэтому, когда однажды во вторник Марк вернулся с работы и неожиданно попросил развод, это стало для нее полным шоком.

Предательство самого близкого человека

Женщина обратилась за поддержкой к своей сестре — ближайшей подруге и доверенному лицу. Как она сейчас понимает, это было "большой ошибкой".

"Хотя я до сих пор не знаю, встречались ли моя сестра и муж тайно до развода, то, что произошло дальше, все прояснило", — говорит она.

В ходе развода обиженная жена узнала об отношениях между ее сестрой и бывшим мужем, который долго не скучал. "Это был шок. Я была абсолютно подавлена", — вспомнила фигурантка этой истории.

Реакция на свадьбу

Прошло время, и теперь, когда экс-супруг и сестра женятся, женщина смотрит на ситуацию совсем по-другому. У пары родился ребенок. Поэтому сейчас ей приходится выполнять обязанности тети, ухаживая за племянником во время свадебной церемонии.

Блогерша Хлоя Коттерелл рассказала все подробности истории Фото: TikTok

"Я спаслась от жизни, полной боли рядом с этим мужчиной. И, честно говоря, я считаю забавным, что моя сестра настолько отчаянная, что в итоге осталась с моим бывшим", — заявила она с юмором.

Видео стало вирусным, собрав тысячи комментариев. Зрители призывали к "разумной мести" и были поражены спокойствием героини истории.

"Кто бы ни был автором этой истории, она сильнее меня. Я бы никогда больше не видела и не разговаривала с ними", — написала одна пользовательница;

Другой добавил: "Я потрясен";

Третья зрительница поделилась похожим опытом: "Моя мама развелась с папой, а потом вышла замуж за его брата-близнеца".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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